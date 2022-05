Arborea investe su innovazione di prodotto, sostenibilità e benessere animale

Il fatturato Arborea nel 2020 ha raggiunto la soglia di 193,7 milioni di euro, il dato più alto in oltre 60 anni di storia, con una crescita rispetto all’anno precedente del 5,7%. Nel 2021 è stato consolidato il risultato nonostante la flessione dei consumi post covid e quest’anno si punta ai 200 milioni.

La coop punta a raggiungere entro il 2022 una distribuzione ponderata del 66% rispetto all'intero sistema produttivo nazionale. «Il piano di sviluppo per il 2022 è parte integrante di un programma finalizzato all'innovazione di prodotto e all'aumento della quota di mercato della Cooperativa in Sardegna, nella penisola e all'estero, da realizzare nei prossimi anni – commenta Andrea Agostini, direttore generale 3A –. In Sardegna il focus sarà sull'aumento di capillarità dal punto di vista distributivo, spinto dalle nuove referenze dedicate al mercato regionale che rinnoveranno e rinforzeranno il portafoglio dell'azienda. Nella Penisola, invece, Arborea punterà a presidiare il mercato nazionale con allargamenti distributivi dedicati in primis al latte vaccino e a quello alimentare ovi-caprino e, in secondo luogo, alla mozzarella». Sui mercati esteri, invece, si punterà «a incrementare la distribuzione di formaggi duri, mascarpone e panna in Asia, Africa e Nord America».