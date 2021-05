Arborea punta a 200 milioni di fatturato. Nasce A.Yo, yogurt di mucca e pecora

3' di lettura

Un anno record sotto il profilo dei conti economici e un futuro all'insegna dell'innovazione di prodotto. Ha chiuso un bilancio molto positivo la cooperativa sarda Arborea come d'altro canto molti player con una forte presenza nella grande distribuzione canale nei difficili mesi della pandemia.

La distribuzione delle vendite per canale commerciale della cooperativa lattiero casearia sarda infatti vede per la grande distribuzione una quota del 55% alla quale andrebbe aggiunto il 13% circa del canale discount, a seguire industria (12%) horeca (bar e ristoranti, quindi, che nonostante il difficile 2020 ha comunque assorbito il 7% delle vendite), ingrosso (5%) normal trade (4%), estero (4%).

Il fatturato 2020 di Arborea ha così toccato il livello record in 60 anni di storia con 193,7 milioni di euro e una crescita rispetto all'anno precedente del 5,7%. Resta ancora una fetta limitata nella composizione del giro d'affari della coop l'export anche se nel 2020 ha messo a segno una crescita del 35% a valore.

«Gli ottimi risultati raggiunti a fine 2020 da Arborea – ha commentato il presidente della cooperativa Assegnatari Associati Arborea, Gianfilippo Contu – testimoniano la solidità della Cooperativa e confermano il suo costante percorso di crescita nel mercato nazionale del lattiero caseario. Un settore nel quale Arborea riveste da diversi anni un ruolo di primaria importanza dopo che ha saputo coniugare le competenze della tradizione agraria con l'industrializzazione dei processi produttivi, puntando su benessere degli animali e degli allevatori, sostenibilità ambientale, qualità dei prodotti, la filiera certificata. Gli investimenti effettuati negli ultimi hanno ci hanno consentito di avere un tasso di crescita costante negli ultimi cinque anni».

Ma al di là della congiuntura ad Arborea hanno obiettivi ambiziosi per il futuro. Entro il 2022 si punta a superare la soglia dei 200 milioni di euro di fatturato per arrivare a 205 nel 2023.Obiettivi che si punta a raggiungere attraverso una strategia commerciale incentrata sull'innovazione. In particolare sono tre i nuovi lanci previsti nel 2021: A.Yo lo yogurt prodotto con latte di mucca e di pecora, la linea AD (provola e latte Uht zero grassi) e Gran Campidano Riserva (pecorino grattugiato in porzioni da 100 grammi e a spicchi da 800 grammi).