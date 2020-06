Arcelor sbarra le porte agli ispettori dell’ex Ilva Il gestore respinge i commissari di Ilva in As: siamo chiusi per il ponte. Caso Versalis a Brindisi: l’impianto cracking verso la riapertura di Domenico Palmiotti

(Ansa)

Nuova tensione attorno ad ArcelorMittal mentre arriva una schiarita per Versalis. Tra Taranto e Brindisi, ecco lo stato di due vicende dove i problemi del lavoro si sommano a quelli dell’impatto ambientale.

Nel siderurgico ArcelorMittal ieri non c’è stata la prevista ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria. Il gestore in fitto ha detto che non poteva esserci alcuna ispezione essendo il personale assente in quanto era stato concesso il ponte per la festa del 2 giugno. E su questo è sorto un caso.

Lo scontro sull’ispezione

Ilva in amministrazione straordinaria ha evidenziato di aver scritto già il

23 maggio ad ArcelorMittal annunciandole l’ispezione e la multinazionale ha replicato dicendo di aver più volte informato i commissari (la prima volta il 27 maggio) che l’1 giugno era una data out.

ArcelorMittal ha comunque manifestato «disponibilità a concordare una data successiva per svolgere le ispezioni».



Il brutto segnale

I sindacati parlano di «brutto segnale» a pochi giorni dal nuovo confronto con il Governo in calendario il 5 giugno. Un “brutto segnale”, dicono i segretari Fim Cisl e Uilm, che si aggiunge alle manutenzioni che non si fanno, alla cassa integrazione aumentata, alla mancata rotazione del personale in cassa, all’indisponibilità dell’azienda ad integrare economicamente l’indennità di cig ai lavoratori.

Le sigle metalmeccaniche evidenziano che i commissari Ilva non solo rappresentano la proprietà, ma sono espressione del Governo e che i commissari hanno deciso di ispezionare la fabbrica su richiesta del prefetto di Taranto, al quale si sono rivolti gli stessi sindacati. Ilva in as, intanto, ha già informato dell’accaduto il Mise, il prefetto e la Procura di Taranto che, destinataria di una lettera del prefetto, aveva attivato il custode giudiziario dell’area a caldo per una verifica in fabbrica.

I precedenti

Fonti vicine a Ilva in as spiegano che ieri sarebbe bastato che ArcelorMittal avesse almeno accettato di concordare il piano organizzativo