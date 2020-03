Arcelor sceglierà la penale l’Ilva verso un futuro di Stato

Non a caso oggi i Paesi con impianti Dri da gas naturale sono quelli dove il gas abbonda: Iran, Russia, Arabia Saudita, Messico e recentemente Algeria ed Egitto; c’è anche produzione in India, ma prevalentemente con utilizzo di carbone. Facendo bene i conti si vede che costa meno portare il minerale, cioè un prodotto solido, dalle miniere fino al posto dove il gas abbonda, e poi produrre e trasportare il preridotto dove lo si utilizza, piuttosto che trasportare un prodotto gassoso, eventualmente liquefatto, direttamente dall’origine (Azerbaijan o liquefatto dal Medio Oriente) a una singola acciaieria; è pur vero che così si perde la possibilità di utilizzare direttamente in acciaieria un preridotto caldo e risparmiare un po’ di energia, ma alla fine i costi complessivi di trasporto sono inferiori e si ha maggior flessibilità per la pluralità dei clienti finali. Trasportare metano con gasdotti implica costi operativi e pagamento di diritti di transito e di utilizzo del gasdotto, e quindi il prezzo del gas non può esser mai così basso come quando lo si utilizza direttamente a bocca di pozzo. Non a caso in Europa grandi impianti di Dri non esistono.

Si è fantasticato che imprenditori privati dell’acciaio concorrerebbero all’investimento di un nuovo impianti di Dri; alla resa dei conti nessuno si farà avanti perché ci vorrebbe una garanzia ventennale di prezzo irrisorio del gas e non si vede chi possa darla dato che la fornitura sarebbe in perdita. L’annosa vicenda di garantire un prezzo agevolato dell’energia elettrica per tener in vita il settore dell’alluminio in Sardegna è un buon esempio di quanto sia difficile obbligare un fornitore di energia a lavorare in perdita. Inoltre se l’accoppiata Dri/Acciaieria serve per poter facilmente ridurre la produzione in caso di domanda insufficiente di laminati piani (è necessario che gli altoforni funzionino “a tappo”), l’impossibilità per i nuovi impianti di funzionare sempre a pieno regime penalizzerebbe ulteriormente la loro redditività.

Di fronte alle incertezze relative all’impianto di Dri (io direi piuttosto “certezze negative”) come si può immaginare che un privato razionale come Mittal costruisca “a valle” una nuova acciaieria e spenda centinaia di milioni, comprendendo il rifacimento dell’altoforno 5 e altri impianti, in una città dove sindaco, cittadini e magistrati colgono ogni occasione per intralciare la produzione e dichiarano apertamente che vogliono far chiudere tutto il centro siderurgico (e per poco ci riuscivano anche con sequestri e ingiunzioni)? Da notare che il lodevole obiettivo di “decarbonizzare” non viene raggiunto perché le emissioni di CO2 comunque aumenterebbero rispetto a oggi.

La realtà economica è che per i laminati piani in Europa lo squilibrio strutturale fra capacità produttiva installata e effettiva domanda di mercato manterrà molto bassi e per anni i prezzi dei prodotti finiti e non ci sarà convenienza a realizzare nuovi impianti anche se più efficienti dal punto di vista energetico e di emissioni di CO2 (come il Dri o la tecnologia di laminazione diretta di Arvedi); situazione che potrebbe cambiare solo in presenza di una forte carbon tax europea, oggi però politicamente non proponibile. Piuttosto che andare avanti in un contesto di illogicità economiche, irragionevolezze sindacali e ostilità generalizzata, per ArcelorMittal sarà meglio pagare una penale e andarsene. Dopodiché l’Ilva tornerà statale con eccesso di personale, di investimenti pubblici e di ammortamenti, con conseguenti perdite eterne a carico dei contribuenti.