Arcelor-sindacati, è rottura Cassa al via per 1.395 lavoratori

A quel punto, la rottura della trattativa e la proclamazione dello sciopero. Da quel che si è appreso, l’azienda tiene invece separati i diversi piani: un conto è il confronto col ministro sull’immunità, un altro è la verifica dell’accordo al Mise di, settembre scorso, altro ancora è il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, che è uno strumento al quale fanno ricorso tutte le imprese quando devono gestire fasi di crisi. E per ArcelorMittal che il mercato dell’acciaio vada male è fuori discussione.

Per Fim, Fiom, Uilm e Ugl, «ArcelorMittal ha deciso di voler proseguire unilateralmente, con l’avvio della procedura di cassa integrazione ordinaria, assumendosi una responsabilità che peserà nei rapporti futuri con i lavoratori e le loro rappresentanze». «Nonostante i vari incontri, ancora oggi - affermano le sigle - l’azienda ha mostrato una totale chiusura sulle richieste avanzate dai sindacati. Nello specifico - si rileva - Fim, Fiom, Uilm e Ugl hanno chiesto uno slittamento dell’avvio della procedura della cassa integrazione, in attesa dell'incontro ministeriale previsto con le organizzazioni sindacali il prossimo 9 luglio, provando ad entrare nel merito sull’integrazione salariale, rotazione del personale e gestione delle ferie programmate».

Per i sindacati, «tali richieste si rendevano necessarie per arrivare ad un confronto con il ministro Luigi Di Maio ed affrontare anche la complessità della vertenza ex Ilva e quanto sta emergendo in queste settimane». «Ė finita con un atto di arroganza da parte di ArcelorMittal» commenta Antonio Talò, segretario Uilm. E Biagio Prisciano, segretario Fim Cisl, aggiunge che è avvenuta «una dannosa forzatura ma anche un grave sgarbo istituzionale viste le due imminenti convocazioni del Mise».

Per Francesco Brigati, segretario Fiom Cgil, «la rottura non peserà solo nel rapporto con i sindacati ma anche nel rapporto con la città perchè adesso rimettiamo in gioco tutto: lavoro, ambiente, salute, sicurezza».