ArcelorMittal, Arcuri: presto da Invitalia i 400 milioni di euro

«Circa la vostra esplicita accusa di inadempimento - scrive ancora Arcuri -, nel ribadire che la somma da utilizzare per l'investimento deve pervenire ad Invitalia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, rammentiamo altresì che l'aumento di capitale - per vincoli amministrativi e negoziali - è destinato allo specifico scopo di svolgere l'attività produttiva insieme ad ArcelorMittal Italy Holding Srl, anche nel centrale e strategico stabilimento siderurgico di Taranto, oggetto del noto giudizio allo stato pendente dinanzi al Consiglio di Stato».

Il nodo del Consiglio di Stato

Quest'ultimo riferimento di Arcuri è all'udienza del 13 maggio nella quale i giudici di Palazzo Spada decideranno nel merito circa la sentenza del Tar di Lecce (per ora sospesa dallo stesso Consiglio di Stato) che lo scorso 13 febbraio ha disposto che, in 60 giorni, sia il gestore ArcelorMittal che la proprietà Ilva in amministrazione straordinaria spengano gli impianti ritenuti fonte di inquinamento.

Il Tar, in pratica, ha validato una ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, di febbraio 2020, che in prima istanza, cioè in sede cautelare, aveva invece sospeso. Adesso al Consiglio di Stato ArcelorMittal, Ilva in amministrazione straordinaria e Invitalia hanno chiesto lo stop definitivo alla sentenza del Tar, mentre Regione Puglia, Comune di Taranto e Codacons, il suo mantenimento. I giudici dell'appello hanno sospeso la sentenza del Tar l'11 marzo ma la partita definitiva si gioca a maggio.Il 20 marzo ArcelorMittal aveva comunicato che non essendo stato adempiuto l'accordo da Invitalia, procedeva ad un rallentamento della produzione e degli investimenti. Nelle ore successive, però, l'azienda tornava sui suoi passi, rimetteva in marcia gli impianti che avrebbe dovuto fermare e richiamava il personale dalla cassa integrazione. Restano comunque irrisolti molti nodi, tra i quali il mancato pagamento delle fatture scadute alle imprese dell'indotto-appalto di Taranto. La somma che esigono le aziende è di circa 35 milioni.

I punti dell'accordo di dicembre

I 400 milioni dell'investimento pubblico fanno invece parte di un accordo più complessivo che prevede il versamento di altri 680 milioni da Invitalia entro maggio 2022, lo Stato che conseguentemente sale al 60 per cento del capitale, l'acquisto dei rami di azienda Ilva da parte di ArcelorMittal, che ora li detiene in fitto, a patto però che non vi siano condizioni ostative come il sequestro giudiziario degli impianti. Il tutto correlato ad un nuovo piano industriale proiettato sino al 2025 che prevede il progressivo raggiungimento di una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio a regime di cui 2,5 milioni attraverso il forno elettrico. Si prevede infine il mantenimento a regime degli attuali 10.700 occupati di gruppo ma prima ci sarà la cassa integrazione decrescente negli anni, cioè diminuirà man mano che riprenderà quota la produzione.