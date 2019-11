ArcelorMittal avvia la procedura per riconsegnare impianti e dipendenti allo Stato

Una decisione già presa

Per Talò, «sono passati dalla ordinaria degli impianti al fatto che comunque continueranno a tenere in marcia gli impianti». «Abbiamo la sensazione - spiega Talò - che aprire la procedura, che era nelle cose scritte lunedì, vuol dire qualcosa. Perché così in fretta poi? Potevano aspettare qualche giorno. In 30 giorni si potevano fare tante procedure. È evidente che così danno almeno il segnale che la loro decisione è stata già presa. Abbiamo infatti chiesto a Morselli se il dado è tratto. Ma ci ha detto diplomaticamente - rivela Talò - che non sta a lei decidere queste cose. E al momento non c'è questo».

«Secondo noi - sostiene Biagio Prisciano, segretario Fim Cisl Taranto - l'apertura della procedura poteva essere fatta successivamente, visto che anche l'ad Morselli ha dichiarato che l'incontro col presidente Conte sarà importante».

«Con la procedura che si apre - sottolinea il segretario Fim Cisl Taranto - si riconsegnano impianti e lavoratori all'amministrazione straordinaria. Abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità e il presidio di mercoledì resta confermato. Alle 11 ci sarà l'incontro con Conte ma nella realtà dei fatti non si sono discostati dalla dichiarazione precedente».

«Hanno detto che aprono la procedura - sottolinea Prisciano - ma non hanno specificato se prima o dopo l'incontro col presidente del Consiglio».

Presidio sindacale davanti all’azienda

In quanto al presidio, si terrà davanti alla direzione ArcelorMittal e sarà costituito da segretari sindacali e delegati di fabbrica. Non ci sarà alcuno sciopero. Il presidio cercherà di sapere come evolverà l'incontro a Palazzo Chigi raccordandosi anche col consiglio di fabbrica del siderurgico che da martedì è convocato in modo permanente proprio per monitorare la situazione.