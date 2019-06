ArcelorMittal, Boccia: il Governo chiarisca se vuole la paralisi dell’industria di Domenico Palmiotti

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria (Ansa)

«Questo Governo deve chiarire se vuole portare alla paralisi l'industria italiana oppure pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per il nostro Paese». Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sceglie la platea dell'assemblea generale di Federmeccanica, che si tiene nell'acciaieria ArcelorMittal, ex Ilva, per lanciare un monito all'esecutivo giallo verde.

Un monito che riguarda sia l'abolizione dell'immunità penale per i gestori del siderurgico relativamente al piano ambientale (la misura è inserita nel decreto legge Crescita e l'immunità, introdotta da una legge del 2015, termina il prossimo 6 settembre), sia altri punti nodali dell'economia. Oggi, afferma Boccia, lanciamo un messaggio forte con Federmeccanica e con Confindustria Taranto (le due associazioni hanno tenuto insieme le loro assemblee).

Atti unilaterali da parte del governo

Messaggio, rileva il leader di Confindustria, che «esprime la necessità di un'area, quella del Mezzogiorno, di dover reagire e di puntare su occupazione e lavoro». Ma per Boccia, «ultimamente alcuni aspetti che stiamo leggendo in merito ad alcuni provvedimenti del Governo, non vanno in questa direzione e la cosa ci preoccupa non poco». «Ci riferiamo al decreto crescita - esplicita Boccia -, al decreto in merito all'immunità sull'Ilva che valeva per i commissari e pare che si voglia eliminare per l'attuale management senza dargli il tempo di mettere a posto Ilva e quindi metterla a posto economicamente e in termini ambientali. Ci riferiamo - prosegue Boccia - agli atti unilaterali in merito alle concessioni autostradali, al salario minimo, al reinserimento della scala mobile. Che significa - dice Boccia - che in un Paese come il nostro, che vive a parità di valuta come gli altri, e quindi in area euro, se non incrementiamo la produttività si rischia di determinare dei fattori inflattivi a danno dell'industria italiana».

Boccia: spaventare gli investitori un vero «capolavoro»

«Abbiamo la fortuna - conclude - di avere un investitore in un'area del paese che è importante, del Mezzogiorno, a Taranto, che si impegna a mettere a posto in chiave ambientale e in chiave economica l'industria, lo stabilimento siderurgico di Taranto. Noi invece lo spaventiamo e se mai lo arrestiamo pure. Mi sembra un capolavoro che solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito».