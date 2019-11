ArcelorMittal, ecco cosa fa e dove opera nel mondo È il primo gruppo siderurgico nel mondo dopo i cinesi, leader nella fornitura per l’industria automobilistica di Matteo Meneghello

Dal settore automobilistico a quello edile, dagli elettrodomestici all’imballaggio. Non c’è settore industriale, nel mondo, di cui ArcelorMittal dichiari di essere il principale fornitore. Il gruppo è un leader siderurgico e minerario globale, presente in 60 Paesi e con siti industriali in 18 nazioni.

È al momento l’unico e ultimo player europeo con le dimensioni adeguate a sostenere il confronto con i grossi gruppi orientali. ArcelorMittal ha una produzione dichiarata, nel 2018, di 96,42 milioni di tonnellate (a fronte di una capacità produttiva di circa 118 milioni di tonnellate), inseguita da China Baowu Group (67,43 milioni), Nippon Steel Corporation (49,22), Hbis group (46,80) e Posco (42,86 milioni).

Il gigante ArcelorMittal raccoglie le eredità dell’acciaio francese (Usinor e Sacilor), lussemburghese (Arbed) e spagnolo (Aceralia), nel 2002 fuse insieme sotto un’unica insegna, Arcelor. Il player, il secondo produttore mondiale in quel periodo, diventa nel 2006 il protagonista di una sfida a colpi di rilanci tra la russa Severstal e il gruppo Mittal steel. Dopo avere rifiutato gli approcci di Mittal, Arcelor annuncia nel maggio del 2006 la fusione con Severstal. Ma gli investitori rifiutano, spianando la strada alla famiglia Mittal.

Con la fusione tra Arcelor Sa. (Lussemburgo) e Mittal Steel Company Nv (Paesi Bassi) nasce nel 2007 il gigante attuale, con 209mila dipendenti e un top management che ha sede a Lussemburgo e Londra e con il quartier generale in Lussemburgo, dove il gruppo è il più grande datore di lavoro del settore privato. ArcelorMittal è quotata nelle borse di Amsterdam, Lussemburgo, Madrid, New York e Parigi.

A livello produttivo il gruppo ha un mix completo (è leader in singoli mercati regionali, come quello del Nord America, del Sud America, dell’Europa e dell’Africa e con una presenza rilevante nel Cis) ed è presente nella supply chain di numerosi settori industriali.