Ex Ilva: fallito lo sciopero a Taranto, si ferma solo l’indotto. Impianto verso lo spegnimento All’astensione dal lavoro indetta per oggi non hanno aderito i lavoratori dell’ex Ilva: percorrendo il perimetro esterno della fabbrica, il primo elemento che balza evidente è infatti l'assenza di presidi sindacali. Attività dell’impianto al minimo, il siderurgico verso lo spegnimento. I commissari chiedono più tempo alla Procura di Domenico Palmiotti

È sciopero venerdì 7 novembre ad ArcelorMittal di Taranto, il siderurgico ex Ilva. Ventiquattrore indette da Fim, Fiom e Uilm contro i 5mila esuberi dichiarati da ArcelorMittal e l'avvio del recesso dal contratto da parte della multinazionale che restituisce stabilimenti, impianti e personale all'amministrazione straordinaria di Ilva da cui li aveva presi un anno fa. Mentre a sorpresa nel pomeriggio è in arrivo a Taranto il premier Conte.

È sciopero nello stabilimento di Taranto, ma percorrendo il perimetro esterno della fabbrica, il primo elemento che balza evidente è l'assenza di presidi sindacali. La percentuale di adesione nel primo turno è stata, secondo fonti sindacali, del 27%.

Le attività vanno verso il minimo, primo passo verso lo spegnimento. Intanto i commissari Ilva in amministrazione straordinaria presenteranno una istanza all'autorità giudiziaria di Taranto per chiedere la proroga del termine del 13 dicembre fissato dal Tribunale per la realizzazione degli adeguamenti di sicurezza dell'Altoforno 2

sottoposto a sequestro dopo l'incidente del giugno 2015 in cui

morì l'operaio Alessandro Morricella. Lo hanno annunciato gli

stessi commissari, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio

Lupo, in un incontro con il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo.

Nessun presidio, tanti al lavoro

Fuori, a manifestare, non ci sono né delegati, nè lavoratori. Nessun corteo in città. Deserte le portinerie della direzione, la A e la D. In compenso, però, in queste ultime due i piazzali dei parcheggi risultano discretamente affollati di auto e moto. Il segno esteriore che in tanti sono andati al lavoro. Ben altra aria, invece, alla portineria imprese. Al mattino presto c'è qualche centinaio di persone, poi, pian piano, la folla si assottiglia. Ma comunque lavoratori e delegati ci sono. E con loro, le bandiere sindacali. Certo il venerdì è anche giorno di cassa integrazione (a Taranto coinvolge dal 30 settembre 1.276 addetti per 13 settimane) ma il fatto che davanti alle portinerie principali non vi sia uno straccio di mobilitazione non é irrilevante.

Raccontano che la sera del 5 novembre in cui l'ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, preannunciò ai sindacati l'avvio della procedura di restituzione all'amministrazione straordinaria di Ilva del personale (cosa poi formalizzata la mattina del 6 novembre), da Roma i metalmeccanici abbiano chiesto a Taranto di promuovere subito lo sciopero. E che si siano sentiti dire di no, perché la risposta non sarebbe stata positiva. Poi la Fim ha scioperato per 24 ore da sola e infine, a fronte del precipitare degli eventi, Fim, Fiom e Uilm hanno promosso lo sciopero unitario del 7 novembre.