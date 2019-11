ArcelorMittal, Fim Cisl proclama sciopero a Taranto L’azienda ha comunicato l’avvio dela procedura di riconsegna all'amministrazione straordinaria di Ilva di Domenico Palmiotti

(ANSA)

2' di lettura

Sindacato verso lo sciopero dei lavoratori di ArcelorMittal dopo che questa mattina hanno ricevuto la comunicazione che avvia la procedura di riconsegna all'amministrazione straordinaria di Ilva, stabilimenti, impianti e personale, 10.700 assunti l'1 novembre 2018, di cui 8.200 a Taranto. L'ad Lucia Morselli aveva già anticipato ieri sera ai sindacati a Taranto l'avvio della procedura di riconsegna. «Arrivato art. 47: sciopero!» esclama Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl.

«La Fim Cisl lo proclama da sola» aggiunge Bentivogli. Bisognerà ora vedere la risposta di Fiom Cgil e Uilm. L’articolo 47, nello specifico, rientra nella normativa che disciplina questo tipo di operazioni, cioè la retrocessione dei beni aziendali. Spiega Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim: «Abbiamo ricevuto che noi non volevamo ricevere per cui siamo convinti che come sindacato bisognerà mobilitarsi».

Il riferimento è appunto alla procedura di ArcelorMittal. «Bisognerà anche spiegare ai lavoratori - aggiunge D’Alò - che non é così semplice l'idea di farsi pagare dallo Stato senza motivo perché c'è stato anzitutto un passaggio dei lavoratori dalla vecchia Ilva alla nuova azienda. Adesso bisognerà capire se anzitutto il contratto è nullo perché si creino le condizioni di un ritorno indietro. Tutti ricordiamo - rileva D’Alò - quanto bui sono stati gli anni di commissariamento nei quali l'Autorizzazione integrata ambientale che andava rispettata nelle scadenze, proprio lo Stato non l'ha rispettata. Con ArcelorMittal, che non l'abbiamo scelta noi come investitore - aggiunge D'Alò -, abbiamo cominciato a trattare. Abbiamo fatto un accordo che ci voleva la forza di un Governo per sorvegliarlo e farlo rispettare. Gli incontri di verifica se tutte le opere fossero state eseguite, non sono stati fatti. Le responsabilità sono tante ma di mezzo ci andranno i lavoratori. Noi chiederemo ad ArcelorMittal di ritirare la procedura e di avviare un percorso che passi anzitutto da quello che il Governo deciderà di fare».



A Taranto è in corso da questa mattina il presidio sindacale esterno alla fabbrica. Si seguirà da qui il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i vertici di ArcelorMittal. Scoppia intanto il caso dell’indotto-appalto costituito dalle imprese di Taranto che lavorano con l'ex Ilva. Dichiara Antonio Marinaro, presidente Confindustria Taranto: «ArcelorMittal ha bloccato da un mese circa i pagamenti alle imprese dell’indotto-appalto e ora le banche non stanno accettando più le fatture emesse in conto ArcelorMittal». «Si sta creando quindi - aggiunge Marinaro - un gravissimo corto circuito. Le banche, infatti, hanno già saputo da un po’ che ArcelorMittal ha bloccato i pagamenti verso le imprese terze e quindi si stanno regolando di conseguenza. Il risultato è che non accettano più che gli imprenditori portino agli sportelli bancari le fatture emesse per lavori e prestazioni eseguite per ArcelorMittal».

«Leggo che l’ad Morselli ha assicurato ieri sera ai sindacati che ArcelorMittal - aggiunge Marinaro - pagherà gli stipendi ai lavoratori dipendenti sino all’ultimo minuto in cui resterà a Taranto. Bene, ma chiedo subito: e a noi chi ci paga? Chi salda i lavori che abbiamo eseguito su loro commessa? Noi, se ArcelorMittal non ci paga, come facciamo a retribuire i nostri dipendenti? Si pensa agli 8.200 diretti di Taranto, ma qui ci sono altri 3.000-3.500 dell'indotto del siderurgico che rischiano di saltare».