ArcelorMittal-Ilva, accordo per negoziare. Udienza rinviata al 6 marzo Rispetto all'ultima volta «sono stati fatti significativi passi in avanti», spiegano i legali del gruppo secondo cui non c'è intenzione del vertice di lasciare l’Italia

(13705)

2' di lettura

È stata rinviata al prossimo 6 marzo l’udienza con al centro il caso ArcelorMittal-ex Ilva. Lo ha deciso il giudice civile Claudio Marangoni, titolare del procedimento che riguarda l’ipotesi di addio avanzata lo scorso

4 novembre dal gruppo franco-indiano. Il giudice ha concesso di differire l’udienza su richiesta concorde della parti nel presupposto che entro fine febbraio si arrivi a un accordo.

Significativi passi in avanti

L'udienza di oggi è durata una decina di minuti in tutto. «Abbiamo mantenuto l'impegno a continuare la produzione», ha spiegato l'avvocato Roberto Bonsignore con a fianco l'amministratore delegato Lucia Morselli. «In queste settimane - ha aggiunto con riferimento alla fase del negoziato coi commissari dell'ex Ilva - abbiamo fatto un lavoro importante e molto costruttivo, un bene perché ci consente di passare alla fase legale per la messa a punto della fase contrattuale». Ossia le modifiche al contratto di affitto e acquisizione degli stabilimenti, concordate tra le parti, che dovrebbero essere effettuate dopo l'intesa definitiva. «Ci sono le basi per arrivare ad un accordo - ha chiarito il legale - Mittal resta a Taranto, mantenendo la produzione». In caso positivo da un lato Mittal ritirerebbe il suo atto di citazione con cui ha chiesto l'accertamento del recesso dal contratto, annunciato a novembre, e dall'altro i commissari ritirerebbero il ricorso cautelare d'urgenza contro l'addio del gruppo. E la causa in corso, di fatto, verrebbe cancellata.

«Soluzione transattiva la migliore per tutti»

In pendenza di questo ricorso cautelare - ha precisato l'avvocato Ferdinando Emanuele, altro legale del gruppo - ArcelorMittal ha continuato a mantenere in funzionamento gli impianti e a produrre in ossequio a un invito del presidente del tribunale e del presidente del Consiglio. «ArcelorMittal ha grande rispetto del governo e del presidente del Consiglio come lo abbiamo noi avvocati. Pur avendo esercitato il diritto di recesso, Mittal ritiene che la soluzione transattiva, bonaria e industriale sia la migliore per tutti».

Per approfondire:

● ArcelorMittal, 2,5 miliardi di perdite ma il gruppo ora vede segnali di ripresa sul mercato