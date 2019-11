ArcelorMittal, interviene la Procura di Milano La Procura di Milano ha aperto un’indagine , per ora senza indagati e senza ipotesi di reato, sulla vicenda della rescissione del contratto dell’ex Ilva da parte della multinazionale siderurgica franco-indiana. I magistrati vogliono intervenire anche nella causa civile al Tribunale di Milano di Angelo Mincuzzi

2' di lettura

La Procura di Milano interviene nel caso Arcelor Mittal. Il procuratore della Repubblica Francesco Greco ha aperto venerdì mattina un fascicolo d’indagine per verificare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato nella gestione dell’ultima fase dell’ex Ilva da parte di ArcelorMittal e nella diatriba che la vede contrapposta al Governo italiano.

Si tratta di un fascicolo «modello 45», vale a dire non contenente notizie di reato e senza indagati. Per le indagini la procura ha delegato il Nucleo economico finanziario della Guardia di Finanza di Milano guidato dal colonnello Vito Giordano. Il procedimento è stato invece assegnato al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e ai sostituti procuratori Stefano Civardi e Mauro Clerici, profondi conoscitori del mondo ex Ilva.

Sono stati loro, infatti, a svolgere le indagini sulla famiglia Riva che hanno portato al sequestro di circa 1,2 miliardi di euro destinati al risanamento ambientale dell’impianto di Taranto.

Ma non è questo l’unico fronte su cui la procura di Milano si è mossa. Contemporaneamente all’avvio delle indagini, infatti, i magistrati di Milano puntano a inserirsi nella causa civile tra ArcelorMittal e l’Amministrazione straordinaria dell’Ilva.

Lo spiega il procuratore Francesco Greco in un comunicato: «La Procura di Milano - scrive- ravvisando un preminente interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alle necessità economico-produttive del paese, ha deciso di esercitare il diritto-dovere di intervento, previsto dall’ultimo comma dell’articolo 70 del codice di procecura civile, nella causa di rescissione del contratto di affitto d’azienda promossa dalla società ArcelorMittal Italia contro l’Amministrazione straordinaria dell’Ilva».