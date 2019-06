Ex Ilva, ArcelorMittal: con la nuova legge Taranto chiude a settembre In assenza di una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito l'immunità: lo ha detto l'amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una<br/>conferenza di Eurofer con approfondimenti di Paolo Bricco

Ex Ilva, basta giochi: le leggi naturali del business vanno rispettate

conferenza di Eurofer e ripreso da Radiocor. «Il Governo continua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c'è niente. Quindi il 6 settembre l'impianto chiuderà. Abbiamo ancora due mesi, spero che il Governo trovi una soluzione, siamo aperti a discutere», ha detto. Dalle dichiarazioni di Van Poelvoorde la giornata si è fatta convulsa, con la risposta dura del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e la posizione più conciliante con le osservazioni dell’azienda espressa dal vicepremier Matteo Salvini. Alla fine tra ArcelorMittal e Governo il dialogo resta aperto e fonti Mise indicano nel 4 luglio la data dell’incontro tra Di Maio e il management del gruppo. All’incontro sarà presente anche l'ad di Mittal Italia Matthieu Jehl.

Di Maio: no ai ricatti - Salvini: avrei lasciato garanzia legale

«L’avvio della Cig per i lavoratori dell’Ilva tramite comunicato stampa è un atteggiamento irresponsabile che mina l’equilibrio sociale del territorio di

Taranto. Un equilibrio messo già a dura prova in questi decenni e che crea allarmismo e tensione, frutto anche delle dichiarazioni dell’ad di ArcelorMittal Europa sulla presunta chiusura dello stabilimento». Lo sottolineano fonti del Mise aggiungendo: «Vogliamo trovare una soluzione assieme ad ArcelorMittal». Concetti ribaditi poi personalmente dal vicepremier Luigi Di Maio: «Io non accetto ricatti. Qui la legge è uguale per tutti. Ilva resti aperta, non hanno nulla da temere, le soluzioni si trovano». La vicenda ex Ilva è stata occasione per un nuovo confronto a distanza tra i due vicepremier. Matteo Salvini, infatti, è intervenuto dicendo che avrebbe «lasciato la garanzia legale. Di Maio mi assicura che non rischia, io mi fido. Con 15mila posti di lavoro non si scherza. Non si può cambiare un contratto in corso d’opera».

Comunicato l’avvio della Cig

ArcelorMittal sta comunicando ai lavoratori dello stabilimento di Taranto il numero delle giornate di cassa integrazione che partirà dall'1 luglio

prossimo e coinvolgerà 1395 dipendenti per 13 settimane. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm che hanno inviato un comunicato all'Ad Matthieu Jehl e al responsabile della Risorse Umane Annalisa Pasquini definendo «irresponsabile» l'atteggiamento dell'azienda.

Il 25 giugno l’incontro tra azienda e sindacati sulla Cassa integrazione ordinaria si era chiuso senza esito. La riunione è stata aggiornata proprio al primo luglio, essendo le parti ancora distanti. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto ulteriori chiarimenti, anche alla luce delle perplessità manifestate ieri a Taranto dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in merito alla questione della Cassa integrazione.