ArcelorMittal presenta il centro di ricerca di Taranto Dieci milioni di investimenti messi a budget. Alan Knight: «Vogliamo ridurre le emissioni di carbonio nella produzione dell’acciaio ed arrivare a zero emissioni entro il 2050» di Domenico Palmiotti

Dieci milioni di investimenti messi a budget, 6 milioni da spendere solo in attrezzature, avvio operativo su 2mila metri quadrati da gennaio, dieci giovani ricercatori già assunti (tra tarantini, pugliesi, francesi, brasiliani, dell’Afghanistan persino) per poi prenderne altri 20 entro dicembre e, soprattutto, una sfida grande da assumere: come produrre acciaio in modo più sostenibile, riducendo le emissioni inquinanti a partire da quelle del carbonio. È in sintesi il Centro ricerche e sviluppo che ArcelorMittal sta costruendo nell’ex Ilva a Taranto ristrutturando un immobile già esistente.

Lancio nel contesto di perdite e Cig

Il lancio del Centro avviene in un momento nient'affatto felice per l’acciaieria. Alla crisi del mercato siderurgico, alla conseguente cassa integrazione ordinaria in corso a Taranto per 1.276 addetti (è cominciata dal 2 luglio), alle perdite economiche di ArcelorMittal, ora si aggiunge anche l’interrogativo sulla permanenza della stessa fabbrica vista la cancellazione, dal dl Imprese, dell’immunità penale, cioè quella garanzia legale che l’investitore ritiene essenziale per restare. Tuttavia ArcelorMittal prova ad andare oltre la congiuntura e imposta, col Centro ricerche, un discorso di prospettiva. E tocca a Gregory Ludkosky, vice presidente ArcelorMittal e ceo ricerca e sviluppo globale, Nicolas Bontemps, direttore del centro di ricerche ArcelorMittal Italia, Alan Knight, general manager ArcelorMittal per la responsabilità sociale di impresa e Wim Van Gerven, vice presidente ArcelorMittal e direttore operativo per l’Italia, spiegare cosa sarà il nuovo Centro. «Vogliamo ridurre le emissioni di carbonio nella produzione dell’acciaio ed arrivare a zero emissioni entro il 2050 lavorando sin d’ora sulle soluzioni tecnologiche necessarie» annunciano i manager. In concreto, spiegano, questo significa che «una delle tecnologie che stiamo studiando è usare l'idrogeno nel processo produttivo anziché il carbone e sostituire completamente il carbone negli altiforni. I nostri ricercatori stanno lavorando e ci stanno fornendo delle informazioni. Abbiamo una serie di tecniche che devono essere testate. Per la gestione dei gas di scarico, per esempio, stiamo già testando in Francia prima di poterle applicare a Taranto. E c’è anche la possibilità di utilizzare energia e plasma per ridurre emissioni nocive. Auspichiamo di produrre ferro - proseguono i manager ArcelorMittal - utilizzando l’idrogeno e in questo modo anche l'acciaio verrà prodotto con un impatto pari a zero. Applicheremo tutto questo non appena la fase di test terminerà. Noi stiamo già realizzando le nuove tecnologie mentre parliamo». «È possibile decarbonizzare - aggiungono - facendo tra l’altro dipendere la produzione essenzialmente da rottami. Disponiamo di un potenziale di 250 milioni di euro per tutti i progetti a basso impatto». Troppo in là nel tempo la data del 2050 mentre cresce la pressione sociale - che si traduce anche in priorità per l'agenda dei Governi - per una più efficace tutela ambientale? «Ci sono passi per accelerare - chiariscono i manager di ArcelorMittal - ma servono prima alcune cose: politiche pubbliche di sostegno, finanziamenti e parità di condizioni per tutti per convertire le tecnologie». Tradotto, significa che gli importatori di acciaio dovranno pagare la stessa tariffa dei produttori nazionali per le emissioni di CO2 legate all'acciaio importato, avere grandi quantità di energia rinnovabile a disposizione, stanziare risorse che aiutino il cambio di passo. «Continueremo tutte le ricerche - affermano i manager della società -. Non pensiamo a nuovi prodotti se prima non diminuisce l’impronta di carbonio nel nostro gruppo e la nostra prima sfida è adattare queste tecnologie a Taranto». Il Centro di Taranto si inserirà in una filiera internazionale che vede 1.500 ricercatori complessivi che operano in varie parti del mondo (la maggior parte in Europa ma l'idea è di andare anche in India), 1.000 progetti generati, 600 già attivi e un trend di 100 nuovi progetti l’anno. È negativo che il Centro sia nella fabbrica anziché nella città come vuole il sindaco di Taranto? «No - risponde l’azienda - perché il nostro primo cliente è il siderurgico, e qui che dobbiamo testare e provare, e farlo con gli impianti vicinissimi è fondamentale. La collocazione fisica del Centro è un aspetto, ma conta molto di più l’interazione che avremo con l’Università e le scuole di Taranto».