ArcelorMittal: senza scudo penale impossibile restare. Disposti a dare Ilva indietro Nella memoria difensiva presentata in Tribunale dai legali del colosso dell’acciaio, si sottolinea l’impossibilità di restare a Taranto dopo i provvedimenti che hanno tolto lo scudo penale di Domenico Palmiotti

(ANSA)

ArcelorMittal, con i suoi avvocati, insiste nel rivendicare il recesso dal contratto di fitto dell'Ilva, avviato da novembre 2018, accusa l'amministrazione straordinaria, imputandole di aver taciuto il vero stato della fabbrica, ma soprattutto insiste sul fatto che senza “protezione legale” non solo il piano ambientale può essere eseguito, ma neppure l'attività industriale svolta. E quindi, afferma la multinazionale dell'acciaio, dicendosi disposta a riconsegnare il tutto, c'è una sostanziale indisponibilità ad adempiere al contratto stipulato.

La memoria degli avvocati di ArcelorMittal Visualizza

Tutto è contenuto nella nuova memoria di difesa presentata al Tribunale di Milano in vista dell'udienza del 7 febbraio. La Ilva in amministrazione straordinaria e Procura di Milano hanno già presentato le proprie. Questi atti sono un passaggio tecnico e procedurale per l'udienza. Non va tuttavia trascurato che ArcelorMittal e Ilva, affiancati da avvocati e consulenti, e sotto la stretta visione del Governo, stanno negoziando da giorni per arrivare ad una nuova intesa alle soglie del 7 febbraio e “dribblare” così il giudizio a Milano che riguarda sia l'atto di citazione, con recesso, di ArcelorMittal verso i commissari, sia il ricorso cautelare urgente di questi ultimi verso la multinazionale per impedirne l'abbandono.

Allarme già lanciato sette mesi fa

L'abrogazione dello scudo penale, che l'estate scorsa è stato - attraverso due decreti legge - prima limitato temporalmente e ridisegnato nel perimetro applicativo, poi rivisto e infine soppresso, è uno dei motivi chiave del nuovo atto giudiziario della multinazionale. Affermare, scrivono gli avvocati nella memoria di 67 pagine, che Am Investco (società veicolo di ArcelorMittal) non si sia “nel passato mai veramente preoccupata” della “permanenza” della protezione legale, è assurdo e contrario a buona fede”. Senza contare le frequenti interlocuzioni con i commissari straordinari e gli esponenti del Governo, oltre sette mesi prima di inviare la lettera del recesso, Am ha pubblicamente comunicato che l'eventuale eliminazione della protezione legale avrebbe avuto un “impatto dirompente sul contratto”, impedendole “di proseguire l'attività produttiva presso lo stabilimento di Taranto”, nonchè legittimandola a esperire alcuni rimedi contrattuali e legali, incluso l'esercizio del diritto di recesso”.

“Dopo innumerevoli giri di valzer - scrivono i legali nella memoria a proposito di Ilva in amministrazione straordinaria - le ricorrenti... non escogitano nulla di meglio che aggrapparsi alla solita ciambella sgonfia della “inutilità” dello scudo penale quale “doppione” dell'esimente ex art. 51 c.p.”. “Chiariamo per l'ennesima volta - rilevano gli avvocati - che la protezione legale”, il famoso scudo abolito da un nuovo decreto legge lo scorso anno in fase di conversione, “non aveva, nè poteva avere, ad oggetto soltanto l'attività intrinsecamente attuativa del solo Piano ambientale ma anche e soprattutto l'attività produttiva che doveva e dovrebbe svolgersi contestualmente”.

E infine, dicono ancora i legali,”come si fa seriamente a sostenere che la protezione legale sarebbe inutile o irrilevante per l'attività produttiva se anche nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Taranto “ha chiesto di non procedere per tre fascicoli di indagine aperti negli anni scorsi (per disastro ambientale, inquinamento dell'acqua e dell'aria)” proprio perché “era in vigore” tale protezione all'epoca dei fatti”. E “tali procedimenti avevano ad oggetto ipotesi di reato intimamente connesse alle obbligazioni contrattuali di Am”.