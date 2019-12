Arcelormittal spinta via, pagano i lavoratori di Marco Bentivogli

(IMAGOECONOMICA)

Nella serata di ieri abbiamo appreso che il Tribunale di Taranto ha rigettato la proroga relativa allo spegnimento dell’Altoforno n.2 che la stessa Procura di Taranto aveva concesso.

A seguito di questa decisione ArcelorMittal ha comunicato alle nostre Rsu l’intenzione di avviare la Cassa integrazione straordinaria per 3.500 dipendenti (includendo in questo numero i 1.273 attualmente in Cassa integrazione ordinaria). A cui, se vogliamo, si possono aggiungere i lavoratori di Ilva in Amministrazione straordinaria: 1.850 in Cassa integrazione in attesa di ricollocazione. Totale: 5.350.

ll giudice del dibattimento del Tribunale di Taranto Francesco Maccagano, ribaltando la richiesta della Procura, ha rigettato l’istanza di proroga allo spegnimento dell’Afo2 avanzata dai Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria .

È bene ricordare che l’intervento della magistratura avviene dopo l’incidente mortale di Alessandro Morricella accaduto nel 2015. Il Tribunale aveva dato 3 mesi per ottemperare le prescrizioni, il governo di allora aveva chiesto giustamente più tempo, un anno. Dopo 4 anni non è stato fatto nulla e oggi si chiedono altri 16 mesi. Su questo la Magistratura non ha tutti i torti, anzi.

Ora sarebbe utile verificare perché i Commissari non hanno fatto nulla (neanche impugnato le ordinanze) e se il custode giudiziario ha segnalato le inadempienze.