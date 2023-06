Archeologia rurale nella Valle dei Mulini di Stio

In questo luogo nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, e più precisamente nel comune di Stio, l'acqua era protagonista in passato, quando alimentava i mulini di un borgo che oggi conta meno di 900 abitanti. Una meta quindi ideale per chi ama il turismo lento all'insegna della cultura, della natura e della storia e dove fra i pu ti di interesse più apprezzati c'è la Valle dei Mulini, uno dei siti di archeologia rurale più importanti della provincia di Salerno. Si percorre un sentiero di due chilometri partendo dal centro del paese e, costeggiando il fiume, si raggiunge con poco più di 400 metri di dislivello l'area dove poter ammirare i resti degli antichi mulini. Dalle pendici del monte Le Corne, a poco meno di mille metri di altitudine, nasce il fiume Alento, uno dei corsi d'acqua più importanti dell'intera area cilentana e fonte di vita per la flora e la fauna tipica dei boschi, lupi e lontre inclusi.

