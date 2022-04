Architetti e umanisti insieme: così la sostenibilità è entrata dentro i grandi progetti

Accogliere i cambi di paradigma, è stato dunque il primo passo sul lavoro. Così, ora nel grande hangar facce ancora più junior si affiancano ai senior, per avere persone «con meno schemi, più disponibilità all’esplorazione» in un mix di lavoro in presenza, fondamentale per costruire un team – «se non prendono un caffè insieme come possono contaminarsi?» – e di smart working. E poi l’impegno a guardare con occhio ancora più articolato ai contenuti della progettazione. «Andare più veloci sul contrasto al cambiamento climatico è un’eredità forte della pandemia. In passato non abbiamo considerato il tema energia come dominante rispetto alle caratteristiche dei progetti. Oggi invece bisogna lavorare in questa direzione che ci protegge dai rischi geopolitici e va nella direzione del contrasto al cambiamento climatico».

C’è una responsabilità nuova, più forte, con cui deve fare i conti l’architetto, l’urbanista. E che ha assunto un connotato meno ideologico e più pratico come è convinto De Carli. È il frutto della declinazione dell’idea di sostenibilità. «È stata a lungo un concetto un po’ astratto. Se lo traduci in temi specifici come quello dell’energia e lo porti nel lavoro che fai, il cambiamento diventa forte. Così, non ragioniamo più in modo separato di energia, compatibilità ambientale, di paesaggio, emissioni o rumore. Non sono più un elemento di controllo sul progetto ma partiamo da queste istanze per svilupparlo. Includendo una categoria nuova: la sostenibilità sociale. Tanto che nei team abbiamo figure con percorsi umanistici per studiare da subito gli effetti che gli interventi edilizi hanno sullo spazio della città, le relazioni, le dinamiche sociali. Stiamo scardinando tanti recinti per avere una visione complessiva».

Al tavolo dove i progetti prendono vita, è seduto un altro ospite, decisivo e anche lui in trasformazione: è la finanza.

De Carli scioglie il significato della parola. «La misura di ciò che è sostenibile finanziariamente condiziona moltissimo i progetti. Non solo perché il capitale privato deve avere il giusto ritorno. Ma perché una allocazione non equilibrata di fondi produce disequilibri altrove. Allora serve maggior rigore nell’investire le risorse disponibili. Oggi vedo una maggiore consapevolezza dell’interconnessione di tutti questi elementi nella definizione della progettualità. Ma ancor di più serve la visione degli scenari evolutivi. Un esempio? La mobilità elettrica. Chi guarda i numeri del cambiamento climatico tira una riga al 2030 quando tutte le auto dovranno essere elettriche. Ma quasi nessuno ha pensato prima a come sarebbe stato un ecosistema con la mobilità elettrica e le trasformazioni indotte sulla città. Non parlo della nicchia della produzione che se Elon Musk non avesse messo sul mercato la Tesla sarebbe complessivamente ancora più indietro. No, è che non si è immaginato cosa serva a supporto della circolazione dei veicoli elettrici e quali benefici ci possano essere per le città. Tanto che stiamo ancora realizzando pompe di carburante o altre opere infrastrutturali chiaramente in contrasto con questa evoluzione. Se poi alzo lo sguardo sul mondo credo che servirebbe un grande sforzo per favorire dei salti di stato nei Paesi in via di sviluppo. O vogliamo ripetere quello che si è fatto 70 anni fa con le linee di montaggio della 1100 mandate in India quando qui avevamo già la Uno o la Tipo?»

Ecco, la visione è un po’ l’ossessione di De Carli. E la pandemia anche in questo è stato un acceleratore. Perché nel suo buen ritiro sulle colline pavesi, dove può coltivare la passione per la bicicletta, ha avuto più spazio per la riflessione.