Architettura e cibo, così cambiano i luoghi della ristorazione

«In generale la food hall è un concept che vede in campo un unico operatore che subloca varie unità, un modello – spiega Alessandra Nannini, Food strategy & Development manager Nhood – che dà una risposta alla rivalutazione di zone urbane meno centrali, puntando anche sulle eccellenze locali. La ristorazione è sempre più anche una leva per la cultura, e non di rado migliora le condizioni di sicurezza dei luoghi in cui si inserisce».

A Torino, ad esempio, il 16 dicembre è stata aperta una nuova realtà al posto delle ex officine Savigliano. A portare a segno l’operazione in questo caso il gruppo Policentro guidato da Massimo Teppa che racconta «stiamo resuscitando una galleria morta e abbandonata da anni. Pre Covid avevamo studiato un concept che puntava molto sul mix di intrattenimento e ristorazione, un format pensato anche per contrastare l'ecommerce, con una specifica connotazione serale per l’offerta food&beverage. Scoppiata la pandemia - ha spiegato - abbiamo dovuto ridimensiore la parte della ristorazione, ampliando la parte esterna del marciapiede e includendo 160 metri lineari di dehor lungo il fronte di quella che era un'ex fabbrica di carpenteria metallica per le ferrovie». Sette i brand che si affacciano sulla nuova promenade pronta a diventare una piazza lineare, «una proiezione esterna dei contenuti della galleria».

Policentro ha anche collaborato per la parte food del nuovo Maximo di Roma (unico centro commerciale inaugurato nel 2020 in Italia, in piena pandemia) ideato vent'anni fa e dove è stato incluso uno street food market «una sorta di mercato con nove chioschi per un’offerta multipla per le famiglie che facilmente si possono riunire in un’unica area per consumare prodotti diversi».

Un progetto che propone un'ulteriore innovazione è il Merlata Bloom a Milano (apertura prevista entro la primavera del 2023), che va oltre l’idea di food hall e indaga una nuova frontiera più vicina allo spazio pubblico che al retail. In campo anche qui c’è Nhood che ha coinvolto 40 brand della ristorazione (più del 10% della superficie totale) integrando catene internazionali, eccellenze locali e ristoranti che si potrebbero trovare in centro città.

Identikit del progetto? La ristorazione come driver per generare luoghi di vita con un indotto positivo sulla comunità, creando non solo posti di lavoro ma soprattutto spazi di aggregazione, incontro, scambio e svago. Tanta luce naturale e stretta relazione tra interno ed esterno.