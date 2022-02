Archiviazioni e assoluzioni, troppi processi penali a vuoto

I punti chiave I numeri

Le cause

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La macchina della giustizia penale gira, spesso, a vuoto. Quasi il 64% dei procedimenti che escono dalle Procure dopo la fine delle indagini preliminari non va a giudizio ma viene archiviato. Si tratta di quasi 430mila fascicoli, secondo i dati forniti dal primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio, durante l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Una spia di malessere, soprattutto se letta insieme alla percentuale di assoluzioni in primo grado, pari a quella delle condanne (46%), o superiore per i reati considerati “minori” (come furti, spaccio, risse, truffe), ma molto diffusi e di forte impatto sulla vita delle persone e sulla loro percezione dell’efficienza del sistema giudiziario.

LE CRITICITÀ Loading...

È questa la situazione su cui interverranno le misure della riforma del processo penale, contenuta nella legge delega 134/2021, alla cui attuazione stanno lavorando i gruppi di esperti nominati dalla ministra della giustizia, Marta Cartabia. L’importanza di portare a termine il cammino di riforma è stata ribadito anche dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella nel discorso rivolto al Parlamento, dopo il giuramento per il suo secondo incarico: «I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l’Ordine giudiziario».

Loading...

IN TRIBUNALE Loading...

I numeri

Superano il milione l’anno i procedimenti iscritti nelle Procure e altrettanti sono avviati in Tribunale, ma la grande maggioranza rischia di “inutilmente” impegnare gli uffici e gravare su chi è sottoposto a processo.

Intanto, per una porzione consistente delle notizie di reato, il pubblico ministero chiede l’archiviazione. E la richiesta viene in genere accolta: nell’ultimo anno giudiziario (2020-2021) sono stati quasi 430mila i decreti di archiviazione emessi dal’ufficio Gip/Gup (giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare), a fronte di 81mila rinvii al giudice del dibattimento.

Guardando, poi, ai procedimenti che vanno a dibattimento, è alta la percentuale di assoluzioni, soprattutto, come ha sottolineato Curzio, per «i reati più diffusi e che di regola toccano più da vicino il cittadino». Questi vengono in gran parte definiti con la citazione diretta a giudizio, che interessa i reati “minori”, puniti con la reclusione fino a quattro anni, e viene disposta dal Pm, senza passare dal vaglio del giudice (la riforma Cartabia punta a cambiare la situazione, ampliando l’applicazione e inserendo un’udienza predibattimentale). Nell’ultimo anno giudiziario, il 54,8% dei processi definiti nel giudizio ordinario (nella stragrande maggioranza dei casi introdotti con citazione diretta) si è concluso con un’assoluzione. Ancor più elevata la quota di assoluzioni - il 68,7% - che riguarda i giudizi di opposizione a decreto penale di condanna (utilizzabile se la pena è solo pecuniaria). Dati che, scrive Curzio, «dovrebbero indurre una più ampia riflessione sull’efficienza del sistema di definizione delle cause “minori” che attualmente fa leva sulla citazione diretta a giudizio e sul decreto penale di condanna».