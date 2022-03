ARCO, edizione anomala ma con molte acquisizioni istituzionali

Olga de Amaral, Imagen Perdida, 1992, acrilico, argento e foglia d’oro su lino. L’opera di De Amaral è stata venduta da Richard Saltoun a 320.000 euro il giorno dell’opening

Saltoun ha puntato su artiste rappresentanti della Textile Art ricevendo un ottimo riscontro di vendite, in particolare cedendo un'opera di Olga de Amaral a 320.000 euro ad una collezione europea, de Amaral, colombiana, è una dei pionieri della textile art, corrente che ha contribuito ad affermare internazionalmente come forma d'arte riconosciuta. A livello internazionale i nomi più blasonati presenti in fiera sono quelli di Perrotin, Esther Schipper, Rosemarie Schwarzwalder, Peter Kilchmann, ChertLudde e Krinzinger, che tra le varie opere ha venduto un lavoro di Monica Bonvicini a 60.000 euro.

Katharina, Grosse, Untitled, 2020, acrilico su tela e legno 240x173x53 cm. Foto: GRAYSC. Prezzo a 6 zeri per l’imponente opera dal target museale nello stand della galleria viennese Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwalder

Da segnalare lo stand di Galeria Alegria di Barcellona molto soddisfatta per le vendite fin dal primo giorno e che fra pochi mesi avrebbe dovuto inaugurare una mostra di Moritz Kraus, rivelando di come la truffa dell'artista immaginario si stesse velocemente diramando a livello internazionale.



I collezionisti

Sul fronte dei collezionisti, come detto mancavano molti dei latino americani, eccezion fatta per quelli di base Europa o quelli che un aereo di linea non l'hanno mai preso neanche prima del 2020, avvistati quindi il brasiliano Pedro Barbosa, il colombiano Eduardo Salazar e Josè Luis Lorenzo dall'Argentina. Cospicua la presenza di Italiani da Giovanna Caruso Fendi a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, ad altri più giovani tra i quali Chiara Zanga, Michele Cristella, Lorenzo Perini Natali ed Edoardo Monti molti di loro hanno effettuato acquisti in fiera come la Marval Collection che ha acquisito un'opera di Tavares Strachan (100-150.000 euro) da Perrotin ed Emilio Bordoli che ha comprato una scultura di Adam Jeppesen in vendita a 7.800 euro da Piero Atchugarry. Ma come detto ARCO in Spagna ha una rilevanza sociale e culturale che trascende il mondo dell'arte così non sorprende, come enti pubblici, musei, fondazioni pubbliche e private abbiano sostenuto in massa le acquisizioni in questo anno della ripartenza, a partire dalla Fundacion ARCO che ha comprato in fiera 5 opere, 16 lavori per un controvalore di 370.000 euro sono stati acquisiti dal Museo Reina Sofia. La regione di Madrid ha speso in fiera 405.000 euro da aggiungersi ai 60.000 euro del Comune di Madrid ed altrettanti da parte del comune di Mallorca. Cospicue le acquisizioni anche da parte di fondazioni private e corporate: tra le quali spiccano quelle di Maria Cristina Masaveu Peterson, di Helga de Alvear e di Maria Josè Jove. Arco nonostante le indubbie difficoltà di quest'anno ha saputo reagire grazie ai forti investimenti istituzionali e dà appuntamento al 2023 nella speranza che torni l'illusione di trovarsi in una fiera di Buenos Aires o Bogotà, senza che ce ne voglia Monaco di Baviera.