Arco FC, punta alla Borsa la super-ricarica per l’auto elettrica

Un decennio di collaborazione

Tutto nato da una collaborazione iniziata nel 2009, quando Toyota Material Handling, che a Bologna dispone del suo più grande centro di ricerca e sviluppo in Europa, chiese agli ingegneri impegnati nella crescita dello spin off un sistema capace di rendere maggiormente efficienti i suoi carrelli elevatori a idrogeno, con batterie capaci di ricaricarsi in pochi minuti a differenza dei muletti tradizionali.

Fu l’inizio di un’alleanza che due anni fa aveva spinto Toyota a sostenere l’espansione di un’impresa capace di produrre sistemi innovativi per i veicoli elettrici.

«Ma noi produciamo per tutti, per case automobilistiche e per aziende che producono macchine operatrici o per la movimentazione delle merci», spiega D’Anzi.

Interesse internazionale

Da oltreconfine si sono già fatte avanti, manifestando interesse per la nuova tecnologia, aziende canadesi e statunitensi che operano nel settore

dei veicoli speciali.

«E ci aspettiamo ordini da case automobilistiche e da aziende della subfornitura dell'automotive», prosegue D’Anzi.

Due brevetti sono già stati depositati, tre sono in corso di deposito.

Arco FC, che collabora stabilmente con l’Enea e con il dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, può fare leva su una squadra di otto tra ingegneri meccanici, elettronici ed elettrochimici.

Otto ordini — carrelli elevatori destinati a Toyota — sono già in consegna. Altri sono in arrivo da parte di aziende che producono anche camion.

