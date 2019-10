Arcuri: «Fondi Ue e ricerca, il Sud deve spendere e investire di più»

Di un intervento di Invitalia per il salvataggio della fabbrica napoletana di lavatrici si è parlato nei giorni scorsi. «Se si costruisce una casa – aggiunge Arcuri – e la si lascia vuota per un anno è più difficile e oneroso che provare a venderla il giorno dopo averla costruita ma non significa che non si può provare a venderla».

Collegando il suo discorso alla vicenda della multinazionale dell’elettrodomestico, l’ad di Invitalia lancia un accortato allarme sulla forte emigrazione in atto dal Sud d’Italia. «L’emergenza del Mezzogiorno – dice – è evitare che i giovani talenti se ne vadano a cercare fortuna altrove». In altre parole, sostiene che, mentre un tempo si pensava che per ridurre il divario tra Nord e Sud bastasse insediare le imprese, «oggi – precisa – abbiamo bisogno di strumenti perché le imprese rimangano».

Per Arcuri coesistono due volti del Mezzogiorno, in parte luogo di «lacrime e disagio», ma anche patria di «eccellenze e talenti». Ci sono 2 milioni di persone emigrate in 15 anni, con un saldo negativo di 850mila persone. «È come se fosse scomparsa – ha detto Arcuri – più dell’intera città di Palermo».

E c’è il Mezzogiorno virtuoso. Arcuri parla di giovani che, grazie anche agli aiuti di Resto al Sud, misura gestita da Invitalia, creano impresa e lavoro, come nel caso di Sofia Hi Tech, azienda di Sant’Anastasia. E ricorda che Hitachi, ha rilanciato un importante comparto industriale, anche grazie a un contratto di sviluppo. Anche questo gestito da Invitalia.

E poi ricorda anche la pubblica amministrazione che talvolta si dintingue positivamente. E cita il caso di Casal di Principe e del sindaco da poco confermato Renato Natale. «Il 23 settembre – racconta – abbiamo inaugurato una scuola per l’infanzia con mensa e laboratori. Non ce ne erano».