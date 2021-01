Arcuri: «Il virus è fra noi e cresce. Vaccinato l’1,5% della popolazione» In Germania somministrato all’1% della popolazione, in Francia alo 0,37%. Un italiano su 25 ha contratto il virus

Nel mondo i casi di Covid hanno superato i 92 milioni. Inizia con un bilancio del boom di contagi nel mondo la conferenza stampa del commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri. «Il virus - ha detto - continua ad avanzare e a dilagare», e dovunque «si fa fatica a debellare la seconda ondata».

Vaccinato l’1,5% della popolazione

É stato vaccinato finora l’1,5% della popolazione, in Germania l’1% e in Francia lo 0,37 per cento. «Siamo il primo paese in Europa per la somministrazione di vaccini, al momento 910mila persone, pari al 64% delle dosi arrivate e distribuite». Ma, ha sottolineato Arcuri, «è tutt'altro che un segno di un trionfalismo, siamo all’inizio di un lungo cammino che abbiamo iniziato nel migliore dei modi».

Un italiano ogni 25 ha contratto il coronavirus

«Il virus è fra noi e cresce», ha ricordato Arcuri, «anche se da qualche giorno la pressione sulle terapie intensive si riduce». Dall’inizio della pandemia un italiano ogni 25 ha contratto il coronavirus. Sono 2.336.279 gli italiani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia. Ad oggi sono 561.380 i positivi e 80.848 i deceduti. Il 95,4% degli attuali pazienti positivi ha sintomi lievi, il 4,1% è ricoverato nei reparti Covid e lo 0,5% è in terapia intensiva.

Vaccini per piegare la curva dei contagi

«Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di guardia». Il vaccino, ha detto Arcuri, è una «ulteriore freccia al nostro arco che ci può permettere di piegare la curva dei contagi, accelerando l’uscita dalla pandemia». Il 64% delle dosi arrivate sono state utilizzate in tempi brevissimi, ha detto il commissario. Molte regioni hanno messo da parte il 30% delle dosi per il richiamo. «Sostanzialmente tutte le dosi vengono somministrate in un tempo breve». Tre le vie da seguire: «serve una quantità di dosi di vaccino, un piano articolato e complesso di distribuzione delle dosi nel minor tempo possibile e nel numero maggiore di luoghi. E un insieme di donne, uomini e strutture per somministrare il vaccino». Ma il vaccino «non è una bacchetta magica» e dobbiamo «continuare a essere cauti, responsabili e pazienti».

Nel Lazio somministrate le prime 90 dosi a over 80

E intanto nel Lazio sono state somministrate le prime dosi di vaccino anti-Covid agli over 80, anticipando la tabella di marcia. Sono iniziate negli hub le vaccinazioni degli ultraottantenni in regime di ricovero e day-hospital. Al San Camillo ne sono state effettuate oggi le prime 90. Per vaccinare gli over 80, che nel Lazio sono 460mila, presto in campo ci saranno anche i medici di medicina generale.