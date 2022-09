Ardian acquisisce il 70% del progetto che riqualifica l’Île Seguin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ardian, una delle principali società di private equity, ha acquisito una partecipazione del 70% nel progetto Pointe Amont de l’Île Seguin, di 53mila metri quadrati, situato sulla Senna a Boulogne-Billancourt, nelle immediate vicinanze di Parigi. Si tratta di uno dei maggiori investimenti immobiliari di Ardian. Il progetto sarà realizzato con Emerige, uno sviluppatore impegnato nella trasformazione urbana, e AOG, una società di investimento privata.

Il progetto creerà un ambiente completamente integrato e a uso misto nel cuore della Vallée de la Culture e della ZAC Ile Seguin Rives de Seine, sviluppata da SPI Val de Seine Aménagement. I lavori sono iniziati nell’agosto 2022 e si prevede che saranno completati entro la fine del 2025.

Il progetto è composto da 3 edifici, Il primo è un edificio a uso misto di 22mila metri quadrati con un focus culturale progettato dallo studio catalano RCR Arquitectes (Premio Pritzker 2017) e dall’agenzia francese CALQ Architecture. L’edificio ospiterà negozi, un Pathé Cinéma Multiplex con auditorium innovativi e all’avanguardia, un centro culturale e uffici, a pochi passi dalla Senna Musicale e dal museo Albert Kahn. Il secondo edificio sarà un hotel a 4 stelle progettato dallo studio austriaco Baumschlager Eberle Architekten. L’hotel disporrà di 220 camere dedicate a turisti e affari. Lo spazio comprenderà bar e ristoranti con terrazza, un business center, una piscina con vista sulla Senna e balconi con vista diretta su Parigi e sulla Senna. Infine, un edificio per uffici, anch’esso progettato da RCR e CALQ, offrirà 16mila mq di spazi per uffici di alto standing. Questi edifici, diversi ma collegati e complementari, offriranno un’esperienza unica a imprese, residenti e turisti

Si tratta della settima operazione immobiliare di Ardian in Francia dal lancio del suo primo fondo immobiliare nel 2016. «Questo progetto – ha detto Stèphanie Bensimon, head of Ardian’s Real Estate Activities – sarà uno dei più importanti di Ardian Real Estate e uno dei maggiori investimenti ad oggi. L’Île Seguin è un sito eccezionale che è maturo per un’ulteriore riqualificazione secondo i più alti standard. Questo progetto darà nuova vita all’area nel rispetto del suo patrimonio, della sua storia e dell’ambiente circostante».