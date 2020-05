Ardian acquista la maggioranza di Swissbit Nell’operazione di management buyout, i vertici della società hanno reinvestito e avranno una partecipazione qualificata nel capitale.

Ardian punta sullàinnovazione. Il fondo di private equity ha acquisito la quota di maggioranza di Swissbit, leader mondiale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di alta qualità e tecnologia di archiviazione dati. Archivia e proteggere i dati per il settore industriale, automobilistico, medico e finanziario, nonché nel settore IoT. Un comparto che sta via via affermandosi proprio in ragione dell’emergenza da Covid19.

Swissbit è stata creata attraverso un management buyout dalla divisione Memory di Siemens nel 2001. In particolare il management team di Swissbit e Ardian hanno firmato un accordo per l'acquisizione della Swissbit Holding AG con sede a Bronschhofen, in Svizzera. Ad Ardian va una partecipazione di maggioranza della società mentre l'attuale management, guidato da Silvio Muschter, Thomas Luft, Vincenzo Esposito e Matthias Poppel, reinvestirà in modo significativo e deterrà una partecipazione sostanziale nell'azienda, garantendo così la continuità nella gestione del business.

Il business dei dati



Swissbit produce supporti di memorizzazione di alta qualità come schede SD e microSD, dischi rigidi SSD e moduli di memoria USB per applicazioni mission-critical. I prodotti sono fabbricati esclusivamente presso lo stabilimento di produzione all'avanguardia di Swissbit a Berlino, che ha iniziato la sua attività nell'ottobre 2019. Queste soluzioni vengono utilizzate ad esempio nelle applicazioni di automazione industriale e nella tecnologia di comunicazione di rete, nonché nel settore della sicurezza e nella tecnologia medica.

L'azienda ha attualmente più di 700 clienti e ora con il contributo di Ardian come partner globale, Swissbit intende continuare il processo di internazionalizzazione dell'azienda in Nord America e in Asia. Inoltre, il management punta alla crescita nel segmento dell'internet degli oggetti incorporati.