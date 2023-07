Ardian «debutta» nel living in Europa, acquistando un immobile a Milano

I punti chiave L’edificio

Ardian ha perfezionato l’acquisizione di un immobile residenziale a Milano, in via Giuseppe Revere 3, che rappresenta anche il primo investimento nel settore living in Europa.

L’operazione – perfezionata da Ardian tramite un veicolo di investimento che sarà gestito da Investire Sgr – riguarda un immobile cielo-terra con una superficie di circa 4mila mq risalente al 1898 e situato in zona Magenta, uno dei quartieri storici di Milano. L’immobile verrà riqualificato secondo un progetto dello studio De Amicis Architetti.

L'edificio è composto da un corpo principale di sette piani fuori terra e un piano interrato e da due ville urbane che si affacciano sul cortile interno, e sarà oggetto di un processo di valorizzazione che porterà ad un edificio di classe A altamente performante dal punto di vista energetico grazie a fonti rinnovabili quali la geotermia, corpi illuminanti a risparmio energetico, sistemi di gestione automatizzati ed elevate prestazioni termiche dell'involucro. Le finiture di pregio e le ampie terrazze ad uso esclusivo che affacciano sul parco completano il progetto delineato dallo studio De Amicis Architetti, specializzato nella realizzazione di residenze moderne di lusso che preservano i tratti architettonici storici.

Ardian, nonostante il momento particolarmente sfidante per il settore immobiliare, spiega di voler continuare ad investire in Italia con una strategia Build-to-Green+ per colmare la scarsa offerta di edifici sostenibili.

Dopo il progetto di valorizzazione in corso dell’immobile ad uso uffici di via Vespucci 2 acquisito lo scorso dicembre che porterà a un Net Zero Energy Building, Ardian replica lo stesso modello nel segmento living con il building di via Revere 3 che sarà un edificio di classe A con le più alte performance energetiche tra gli edifici del settore residenziale.

La strategia



«Pensiamo che ci siano nel settore living in Europa interessanti opportunità di investimento – ha detto Rodolfo Petrosino, head of Real Estate southern Europe –. Guardando all’Italia, ad esempio, c’è una scarsa offerta di immobili adeguati ai più alti standard di mercato e sostenibili, circa l’80% degli edifici è stato infatti realizzato prima degli anni ‘80. Milano stessa presenta una crescente domanda nelle diverse tipologie di living, in particolare nello student housing dove la richiesta supera di gran lunga l’offerta a fronte di una crescente popolazione studentesca che include sempre più stranieri. Pensiamo inoltre ci siano molte opportunità di creazione di valore anche nei progetti di rigenerazione urbana multifunzionali (mix di residenziale, uffici, commerciale) con obiettivi di sostenibilità energetica e sociale».

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto Matteo Minardi, head of Real Estate Italy – è sempre stato quello di promuovere interventi di riqualificazione in chiave sostenibile dal punto di vista energetico e tecnologico, lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo nel segmento uffici e lo replicheremo ora nel residenziale. Nonostante l’attuale situazione macroeconomica e i crescenti tassi di interesse, la domanda per unità abitative nuove con i più alti standard qualitativi e di sostenibilità continua a crescere per effetto della scarsità di prodotto di qualità e della regolamentazione Esg che sta polarizzando la domanda di mercato verso immobili a basse emissioni di CO2. Milano da questo punto di vista funge da laboratorio di innovazione: la trasformazione urbana sostenibile e digitale attira l'interesse dei grandi operatori nazionali e internazionali per i quali il capoluogo lombardo può essere un modello da replicare in altre città».