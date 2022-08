Ardian e Prelios vendono a Bnp Paribas Reim gli uffici digital e green di via Melzi d’Eril a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ardian e Prelios Sgr hanno ceduto a Bnp Paribas Reim un immobile ad uso direzionale in via Melzi D’Eril 34 a Milano di proprietà di un fondo di investimento immobiliare interamente partecipato da Ardian e gestito da Prelios Sgr. L’edificio si trova tra il district di Porta Nuova e quello di CityLife, a pochi passi da Parco Sempione e dall’Arco della Pace. La vicinanza a diverse linee della metropolitana (tra cui la M5 davvero a pochi passi) e alla stazione ferroviaria di Cadorna, rendono la zona ben servita.

L’immobile

L’immobile è stato oggetto di un’integrale riqualificazione realizzata con un progetto, curato da Asti Architetti, che ridisegna in chiave moderna l’edificio del primo Novecento, creando un campus urbano di circa 5.700 mq di superficie commerciale lorda, che offre spazi direzionali moderni e flessibili, caratterizzati da 300 mq di terrazze panoramiche e altri 300 mq di roof top con vista privilegiata a 360 gradi sullo skyline di Milano, oltre a un giardino esclusivo di 800 mq che rappresenta un unicum per il centro di Milano.

L’edificio ospiterà la nuova sede di una società di consulenza IT e una società leader nei servizi di co-working.

La tecnologia applicata per i criteri Esg

I criteri ESG hanno guidato l’applicazione delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato tra cui un’infrastruttura Internet of Things (IoT) che, associata all’intelligenza artificiale, è ingrado di monitorare e minimizzare i consumi e di garantire un’esperienza unica all'interno del campus e un approccio user-friendly . L’immobile ha quattro certificazioni: Leed Platinum, Breeam Very Good, WellSilver e WiredScore.

«Una delle sfide principali che le aziende stanno vivendo – ha spiegato Matteo Minardi, managing director di Ardian Real Estate – è la capacità di attrarre e trattenere i talenti e Melzi d’Eril con i suoi servizi, l’infrastruttura IoT, i suoi spazi comuni e i suoi oltre 1.400 mq di terrazzi e giardini consente di vivere un’esperienza unica ed immersiva a contatto con la natura nel cuore di Milano».



«L’ottimo risultato raggiunto con questa operazione – ha detto Patrick Del Bigio, ceo di Prelios Sgr – consolida la nostra partnership con Ardian e conferma la leadership di Prelios Sgr nelle operazioni value added e di riposizionamento di edifici storici, in particolare nel comparto uffici. L’interesse di conduttori ed investitori internazionali per immobili riposizionati sulla base delle best practice internazionali, conferma la sostenibilità nel lungo termine del mercato di Milano e di Roma».