Arduino raccoglie 30 milioni di euro per crescere nel mondo business

Arduino raccoglie un round di investimento da 30 milioni di euro per crescere nell’industria. L’azienda nata all’Interaction design institute di Ivrea come semplice tool open source per la prototipazione rapida, che ha avuto fortuna tra gli studenti e i “maker”, gli artigiani digitali di cui si parlava tanto qualche anno fa, ora fa un salto di scala per entrare nelle fabbriche.

«Arduino si è fatta un nome nelle scuole, per fare sperimentazione muovendo i primi passi nell’elettronica. Oggi quegli studenti, della generazione Z e millennial, sono entrati nell’industria e si portano dietro quella esperienza e conoscenza - spiega al Sole 24 Ore Massimo Banzi, cofondatore di Arduino, di cui è anche presidente e responsabile marketing -. Quando abbiamo intercettato questo cambiamento, con una nuova generazione di ingegneri che utilizzavano Arduino con le macchine, abbiamo iniziato con le nostre forze a fare prodotti ad hoc che resistessero agli stimoli della fabbrica. Per realizzare in maniera più completa questa evoluzione servivano però delle nuove risorse e delle partnership».

La natura degli investitori risponde a questa strategia: il round di serie B è guidato da Bosch venture capital, controllata della tedesca Bosch, e vede tra gli altri la giapponese Renesas, che produce chip, il fondo di investimento americano Anzu e il partner tecnologico Arm.

Arduino qualche anno fa era stata al centro di una disputa legale con uno dei cofondatori, risolta nel 2017 con l’acquisto del 100% di Arduino AG, la società che possiede tutti i marchi Arduino, da parte della BCMI, società fondata da 4 dei 5 cofondatori: Massimo Banzi, David Cuartielles, David Mellis and Tom Igoe. Con amministratore delegato Fabio Violante e il supporto di Arm come partner tecnologico.

L’azienda ha una presenza internazionale: la sede legale è in Svizzera, ma dei 149 dipendenti la maggior parte è in Italia. «Abbiamo il 95% della produzione tra Ivrea e Biella - sottolinea Banzi - poi una presenza importante a Malmo, in Svezia, dedicata a prodotti education, e in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti».