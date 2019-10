Area B, tutto quello che devi sapere prima di entrare a Milano in auto

LEGGI ANCHE / Area B Milano, la cartina con la mappa dettagliata dei varchi

E chi è già dentro?

C’è molta confusione su questo tema: visto che le telecamere rilevano solo le targhe dei veicoli in entrata, c’è chi si chiede che cosa accade alle auto che sono già all’interno dell’Area B. Non verranno mai «beccate» fino a che non escono e rientrano dal perimetro della nuova zona a traffico limitato? In realtà no, perché la disciplina che ha introdotto l’Area B vieta non solo il transito ai varchi ma anche la circolazione dinamica, ovvero il movimento del veicolo, all’interno dell’Area B e verso l’esterno. Per controllare la circolazione dinamica, però, bisogna dotare tutti i vigili di apparecchi capaci di rilevare i dati del veicolo partendo dalla targa.

Quanto costa l’Area B?

Un’altra differenza con l’Area C è legata al costo: se per entrare nel centro di Milano si paga l’ingresso (da 2 euro per i residenti ai 5 euro per i non residenti, che diventano 15 per chi attiva il ticket in ritardo ); per circolare nell’Area B non sarà servirà pagare. Nelle ore di attivazione dei varchi le auto che fanno parte delle categorie off limits non potranno entrare nell’Area B.

E come fanno i residenti?

Questo è un altro nodo da sciogliere. Il Comune ha deciso di riconoscere a ogni veicolo una «deroga d’ufficio» consistente in un bonus di 50 giorni anche non consecutivi di circolazione. Questo per «rafforzare il processo di conoscenza del divieto di accesso e circolazione», si legge sul sito dell’amministrazione. La deroga dei 50 giorni era riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 e il 24 febbraio 2020. Anche per i veicoli soggetti al divieto di accesso in Area B dal primo ottobre 2019 è stata prevista la deroga dei 50 giorni, da usare nel periodo di 12 mesi compreso tra il primo ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. Per i residenti c’è un bonus ulteriore di 25 giornate. Non è chiaro, però, se questa deroga aggiuntiva valga solo per i veicoli soggetti al divieto di accesso e circolazione già a partire dal 25 febbraio 2019, o se varrà anche per i soggetti per i quali l’Area B scatta il 1° ottobre 2019.