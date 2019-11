Paesi Bers al rallentatore: in difficoltà la Russia, la Turchia esce dalla recessione Pesano le difficoltà del settore manifatturiero, e soprattutto dell’automotive, e il rallentamento della domanda cinese di materie prime. In difficoltà la Russia, mentre la Turchia esce lentamente dalla recessione.

Auto, Russia, Turchia. L’area Bers - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che ha un ruolo importante nell’Europa orientale e nelle aree limitrofe dell’Unione europea: Balcani, Asia Centrale, Mediterraneo del Sud, Turchia e Russia - sta rallentando, in sincronia con l’economia globale. Nel 2019 - spiega il rapporto di autunno dell’istituzione europea - la crescita media sarà pari al 2,4%, in frenata rispetto al +3,8% del 2017 e al +3,4% del 2018; mentre nel 2020 potrà leggermente accelerare al 2,9%.

Il peso dell’automotive

Pesa su questi paesi il rallentamento globale, le tensioni commerciali, ma soprattutto la frenata del settore manifatturiero, e dell’auto: particolarmente vulnerabile è la Slovacchia, la maggior produttrice di vetture al mondo in rapporto alla popolazione, ma anche l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovenia per il peso che ha questo settore su occupazione ed export. Nei Balcani occidentali, e in molti casi per lo stesso motivo - in Serbia, per esempio - il rallentamento è già evidente.

Rallenta la domanda di materie prime

I paesi esportatori di materie prime, invece, risentono della minore domanda da parte della Cina: Mongolia, Turkmenistan, Armenia e Russia appaiono particolarmente colpite, per le loro vendite di carbone rame, gas, petrolio e altri minerali.

La tecnologia riduce le opportunità

Il cambiamento tecnologico, inoltre, «ha ridotto l’importanza dei costi del lavoro nel settore manifatturiero». Diventa quindi sempre meno importante «muovere la produzione dalle economia ad alti salari a quelle a bassi salari». Nell’Europa emergente, in più, non è stata sufficientemente sviluppata quella capacità di produrre componenti a più alto valore aggiunto che spesso si accompagna all’integrazione economica e al flusso di investimenti diretti esteri. Più di un’occasione potrebbe essere stata perduta.

La Turchia esce lentamente dalla recessione...

Sulle performance dell’intera area ha pesato anche la recessione turca, iniziata nella seconda metà del 2018, anche se la politica fiscale espansiva adottata da Erdogan in vista del voto comunale, risultato poi non del tutto favorevole al presidente, ha permesso alla crescita trimestrale - ma non quella annuale - di tornare positiva.