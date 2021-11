Area Falck, al via i lavori del lotto Unione Zero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partiranno a fine novembre gli scavi per Unione Zero, il primo quartiere da edificare della Città della salute, all’interno del più ampio progetto di riqualificazione dell’ex area Falck, 1,5 milioni di metri quadrati nel comune di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. I cantieri dunque entrano nel vivo, e in questo sito lavoreranno un centinaio di imprese, tra quelle direttamente attive e l’indotto, dando lavoro a 5.300 persone (secondo una stima di Ambrosetti).

Si tratta di un programma di rigerenazione urbana tra i più estesi d’Europa, che dovrebbe portare nel 2032 alla completa trasformazione della zona industriale in cui un tempo si trovavano le acciaierie Falck e dove tra 4-5 anni sorgerà uno dei principali poli ospedalieri italiani, circondato da edifici per edilizia sociale e libera, centri direzionali e parchi, il tutto dotato di autonomia energetica a impatto zero (l’investimento complessivo dovrebbe essere pari a 3,5 miliardi, con l’obiettivo di arrivare a 50mila persone ospitate giornalmente).

Questa prima parte di lavori è coordinata da Hines, che per tutta l’ex area Falck è advisor e che per questa parte collocata a Nord è anche l’investitore diretto. Sul piatto metterà 500 milioni, con l’acquisizione di terreno via via che l’edificazione prosegue. Lo ribadisce Mario Abbadessa, Country Head di Hines Italia: «Entro fine anno inizieremo gli scavi nel lotto Unione 0. A regime, quando partiranno i lavori successivi, prevediamo di attivare in cantiere attraverso gare mirate un centinaio di imprese tutte italiane, dal general contractor fino alla filiera dei diversi fornitori».

Si comincia dunque con lo sviluppo “verticale”: qui a partire da fine anno saliranno verso l’alto un centro dedicato agli uffici da 70mila metri quadrati, un hotel da 20mila metri quadrati, uno studentato da 31mila metri quadrati, mille appartamenti di cui oltre il 30% in housing sociale e il resto in affito libero.

È già stata lanciata la gara per la selezione dell’impresa che eseguirà gli scavi edili nel Lotto Unione 0 (per gli scavi e le paratie l’idea è di appaltare ad un’unica impresa, che fungerà da general contractor). Ecco intanto i nomi delle prime aziende impegnate. Per la progettazione dei 7 edifici che sorgeranno nel lotto Unione 0 c’è Antonio Citterio Patricia Viel (Acpv), che sarà coinvolto per gli spazi direzionali e per l’hotel da 250 camere; Barreca&La Varra progetterà le residenze in edilizia convenzionata; Park Associati curerà lo studentato con circa 700 posti letto; Scandurra Studio Architettura si occuperà delle residenze libere.