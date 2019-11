Area Ocse, in calo iscritti ai sindacati e copertura contratti collettivi. Italia parziale eccezione

In media, inoltre il 59% dei lavoratori nell'area Ocse è occupato in un'azienda che è membro di un'organizzazione datoriale e questa percentuale è rimasta stabile negli ultimi 15 anni. In Italia la percentuale è del 65% contro il 69,6% del 2000.

La (parziale) eccezione italiana

«I sindacati italiani sono rimasti un po' più forti che altrove, perché il sistema non è stato riformato negli anni 80, come è accaduto nei Paesi anglosassoni o in quelli mediterranei durante la recente crisi e, offrendo un misto di servizi e difesa personale, i sindacati hanno tenuto in termini di iscritti», commenta a Radiocor Andrea Garnero, economista dell'Ocse, tra gli autori del rapporto. L'aspetto positivo dei sistema italiano – aggiunge Garnero – «è la forte organizzazione dai due lati, sindacati e parti datoriali e il consenso ancora elevato rispetto all'importanza della contrattazione collettiva, che viene invocata, ad esempio, per i rider, così come per altri problemi», aggiunge Garnero. Il problema principale – rileva d'altro canto - è che «le parti non vogliono o non riescono a fare riforme significative del sistema che ha sempre più ‘buchi'», come ad esempio «i lavoratori pagati meno del minimo e la scarsa flessibilità per le imprese».

L'appartenenza sindacale dipende anche dall'età, dal ruolo e dal tipo di contratto di lavoro. A livello Ocse - emerge dallo studio - i giovani rappresentano solo il 7% degli iscritti al sindacato e sono la fascia di età che più difficilmente si sindacalizza in tutti i Paesi industrializzati. Gli iscritti tendono in generale ad essere lavoratori con competenze alte o medie (circa il 40% degli iscritti totali) e per la quasi totalità hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti solo il 9% ha contratti temporanei.

Lavoratori atipici meno sindacalizzati

L'aumento di forme di lavoro atipiche pone in effetti sfide aggiuntive alla contrattazione collettiva. In Italia i lavoratori atipici hanno una probabilità del 50% inferiore di essere sindacalizzati rispetto ai lavoratori standard. L'Ocse sottolinea che i contratti collettivi, oltre ad essere assieme all'espressione dei lavoratori sul posto di lavoro un diritto fondamentale, sono strumenti che contribuiscono a rendere più inclusivo il mercato del lavoro. Dove non ci sono, è maggiore la disparità salariale. La loro presenza può garantire che tutti i lavoratori e le aziende, anche quelle di piccole e medie dimensioni, possano beneficiare dell'innovazione tecnologica, dei cambiamenti organizzativi, così come può aiutare l'equilibrio tra lavoro e vita privata. I contratti possono insomma tutelare anche gli aspetti non-monetari del lavoro.

Che la qualità dell'ambiente lavorativo presenti problemi è esperienza comune e diffusa. L'Ocse calcola che il job strain, cioè le difficoltà fisiche e psicologiche che un lavoratore ha in presenza di richieste ed aspettative che gli sono imposte e non sono adeguate alle risorse, riguarda in media il 30% dei lavoratori. I più “logorati” sono i lavoratori della Turchia (47%) davanti a quelli della Spagna (39,5%). Gli italiani sono un po' sopra la media, al 33,5%, mentre i meno stressati sono i lavoratori dei Paesi nordici, in particolare quelli della Norvegia (16%).