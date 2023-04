Area pedonale e verde: il nuovo volto di Piazza Velasca, a Milano

«Nel disegnare piazza Velasca – ha detto l’rchitetto Paolo Asti – la mia mano è stata guidata dalla precisa volontà di restituire alla città l’attacco a terra della Torre, reinterpretandone i rapporti con l’immediato intorno. La Torre Velasca è sempre stata un punto di riferimento dello skyline di Milano, tuttavia non faceva parte della vita quotidiana dei milanesi che difficilmente hanno avuto un rapporto diretto, ravvicinato con la propria torre. Il “piede” della Torre è stato sempre vissuto dai cittadini come un “non luogo” che inevitabilmente non ha permesso un giusto rapporto osmotico tra l'edificio e il proprio quartiere. Abbiamo quindi disegnato, uno spazio di rispetto alla Torre stessa, una sorta di “sagrato laico” che nel contempo ne esaltasse gli aspetti dimensionali e architettonici, favorendo il giusto rapporto di intrecci continui con la città. Un luogo di riposo della mente e del cuore ma nello stesso tempo un luogo di identitario, fecondo per la città, con lo sguardo rivolto verso il cielo».

Il progetto di Piazza Velasca

Con autorizzazione ricevuta a febbraio 2023, il progetto è stato ispirato ai principi della conservazione e valorizzazione della piazza nel rispetto della Torre Velasca e del contesto architettonico, prevedendo un totale cambiamento a favore della pedonalizzazione e del miglioramento della qualità ambientale. Con questi obiettivi, verrà creata un’unica area a pedonalità privilegiata, ovvero un unico piano unificato che si stacca dal podio perimetrale storico della Torre Velasca con l’eliminazione dei parcheggi a raso presenti e delle barriere architettoniche.La pavimentazione rivelerà il fascino di alcuni disegni e materiali lapidei che caratterizzano molte piazze del centro storico di Milano e sarà realizzata in lastre di trachite di ampie dimensioni, come ideale prolungamento dei pilastri nervati della Torre Velasca nei quattro settori che circondano l’edificio, con la totale rimozione dell’asfalto presente nell’intera area.

In particolare, i cubi di porfido rosso detti “Sanpietrini” tutt’ora presenti nelle porzioni di collegamento alla piazza, retrostanti la Torre, verranno riproposti nella pavimentazione di progetto come un elemento di ricucitura dell’intero isolato. I marciapiedi a coronamento perimetrale della piazza saranno rivestiti e delimitati da lastre e cordoli in granito di medie dimensioni. Il concept sarà inoltre arricchito da sistemazioni a verde in continuità con piante e specie vegetali già inserite nel paesaggio cittadino, con elevate caratteristiche ornamentali in base al variare delle stagioni, inserite in vasche interrate con alberi, tra cui ulivi e magnolie. Oltre ad adornare la piazza, le aree oggetto delle nuove piantumazioni saranno attrezzate con panchine fisse in legno e acciaio di colore scuro. Nella riorganizzazione degli spazi si prevede il riposizionamento degli stralli BikeMi, il servizio di bike sharing del Comune di Milano.

La Torre si inserirà quindi a pieno titolo nel concetto contemporaneo della “città dei 15 minuti” con infrastrutture di mobilità snella e di connessione internet, sfruttando gli spazi circostanti come luoghi di sosta, relax e anche di lavoro.Il carattere dell'ambiente urbano della nuova piazza sarà completato da un progetto illuminotecnico a cura di Esa Engineering, sviluppato su un approfondito studio urbano della piazza esistente e del progetto di riqualificazione, per soddisfare i requisiti d’illuminazione dei rinnovati spazi in ottica di riduzione dei consumi energetici, alta resa cromatica idonea per i materiali previsti a progetto e un’elevata qualità della luce. I due lampioni storici progettati da BBPR saranno interessati da un intervento di restauro e risanamento conservativo di tutti gli elementi, mentre le altre sorgenti luminose saranno equipaggiati con Led di ultima generazione.

