Area professionale 24 Ore, l’obiettivo è accelerare la crescita dei ricavi 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una ulteriore accelerazione della crescita dei ricavi: è quanto si propone di realizzare nel 2022 l’area professionale del Gruppo 24 Ore, mettendo a frutto non solo il già ampio portafoglio prodotti, destinato a crescere nell’arco dell’anno, ma anche un'offerta connessa in grado di garantire ai clienti un mix di soluzioni su misura.

«Dopo essere subentrati nella gestione aziendale nel 2018 – ha ricordato ieri l’amministratore delegato del Gruppo, Giuseppe Cerbone, nel Kick off 2022 con le reti di vendita - abbiamo ricostruito il portafoglio prodotti e rinnovato la rete commerciale con tassi di crescita importanti nonostante il Covid. Fatto fondamentale: oltre ad aumentare il fatturato dell’area, abbiamo invertito il trend dei clienti in uscita rispetto a quelli in entrata».

Loading...

I risultati

La crescita dei ricavi di Tax and Legal indicata nell'ultima trimestrale è del 7,6 per cento. «Si tratta di ricavi ricorsivi e redditizi, diversi nella loro composizione rispetto a quelli del 2017 – ha sostenuto il direttore generale area servizi professionali, Eraldo Minella –. Con un peso crescente dei servizi più innovativi (Partner 24 Ore, i quotidiani della famiglia NT+, i software)». E anche la seconda gamba dell’offerta B2B del Gruppo 24 Ore, quella di Radiocor, evidenzia un trend favorevole.

Secondo Cerbone il 2022 è l’anno in cui cominciano a dare frutto gli sforzi compiuti negli anni precedenti, nonostante la situazione di mercato resti complessa. «Quello che ci contraddistingue - ha sottolineato - è la professionalità: siamo leader di mercato e dobbiamo continuare a esserlo. La crescita dei ricavi e del portafoglio clienti e prodotti è uno degli strumenti per aumentare in maniera significativa la redditività dell’azienda».

Focus sui clienti

Per definire le strategie di crescita del settore fondamentale sarà valutare i cambiamenti che stanno affrontando i clienti dell’area, a partire da quel mondo delle professioni che nel 2020 ha fatto i conti con 38mila chiusure. Per Minella «come quello delle banche, cliente di riferimento per Radiocor, si tratta di un mondo in grande trasformazione, a partire dal modello di business, e che deve reinventarsi acquisendo nuove competenze, facendo marketing, ragionando in termini di associazionismo e di network. Un mondo che Il Sole 24 Ore deve ascoltare con attenzione, da soddisfare con servizi di nuova generazione.