Area servizi professionali Gruppo 24 Ore, obiettivo Esg e formazione

Significativo, poi, l’intervento conclusivo da parte del direttore generale dell’Area Servizi Professionali e Formazione Eraldo Minella, padrone di casa dell’intero evento, che ha puntato sulla «connessione, quella plurisettoriale editoria-software-formazione-giornale-visibilità».

Lancio della formazione in tempi record

Minella ha insistito molto «sull’efficacia del lavoro sinergico per rinnovare i prodotti tradizionali e guardare a quelli nuovi da offrire in futuro. Il Gruppo ha lanciato la formazione in tempi record, ha offerto al mercato Partner 24, Qualità 24 Ore e il nuovo Esperto risponde in tempi altrettanto brevi. L’offerta del Gruppo è ampia ma può ulteriormente ampliarsi con nuovi prodotti e idee innovative. Da ultimo guarda all’Esg su cui ha approvato di recente un importante piano di sviluppo strategico».

Sottolineato anche il valore delle newsletter, come momento di contatto diretto con specifici segmenti di mercato. «Il Gruppo deve trarre soprattutto vantaggio - ha ribadito Minella - dal lavoro che tutte le famiglie professionali possono fare insieme. Il 2023 è l’anno della formazione, che non è un’isola ma che fa parte di un arcipelago connesso. In questo ambito la formazione deve viaggiare di pari passo alla certificazione di qualità».