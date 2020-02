«Aree interne del Sud, politiche strutturali e risorse per il rilancio»

«Nella Legge di Bilancio - continua il ministro - abbiamo raddoppiato le risorse proprio per includere quei territori rimasti fuori dalla sperimentazione, che ora deve diventare una politica strutturale. Puntiamo su azioni innovative, sulla progettazione di strategie condivise fra comuni e cittadini, anche per individuare nuove prospettive di sviluppo. Lo spopolamento si contrasta così, non per decreto. Nelle aree interne in Italia vivono ancora oltre 10 milioni di persone, non è una battaglia di retroguardia. Ci giochiamo un pezzo di futuro».

Da cosa partire, come accelerare i processi? «Dobbiamo velocizzare la realizzazione della infrastruttura digitale, per esempio. E non possiamo trascurare il tema del lavoro - conclude il ministro - Per questo abbiamo stanziato 90 milioni a sostegno delle imprese delle aree interne, che a volte sono veri e propri presidi sociali».