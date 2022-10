Arena Hospitality Group investe 27 milioni nell’asset dei camping resort

Ascolta la versione audio dell'articolo

Garantire un alto valore allo spazio open air grazie all’inserimento di servizi di elevato profilo alberghiero all'interno di un campeggio. È la rivoluzione attuata da Arena Hospitality Group, il gruppo di Pola (Istria) con un portafoglio composto da 8 campeggi con 15mila posti e una quindicina di alberghi di proprietà tra Croazia, Austria, Germania e Serbia. Con un investimento di 27,5 milioni di euro, il gruppo ha trasformato quello che era già considerato il miglior campeggio della Croazia in un camping resort a 4 stelle, dando vita all’Arena Grand Kažela. Il progetto, realizzato in due fasi con la collaborazione di Crippaconcept per il design e la realizzazione di mobile home di ultima generazione e con Studio 92, ha voluto offrire «un servizio 5 stelle sotto le stelle», come spiega Manuela Kraljević, member of the management board & marketing and sales director di Arena Hospitality Group.

La superficie

La riconversione si innesta in un’area particolarmente interessante, composta da una superficie di 65 ettari nei pressi di Medulin, in Istria. Gli spazi a disposizione hanno consentito la progettazione di differenti spazi ben organizzati, dove grande importanza viene data alle aree comuni e ai servizi e dove esistono “quartieri” dedicati alla ricettività in mobile home che si differenziano per posizione, tipologia delle accomodation e vegetazione scelta per i giardini che le circondano. La prima fase di investimento per il rinnovamento della struttura ricettiva ha portato al posizionamento di 164 nuove lussuose mobile home “Camping Home”, 2 nuove piscine, un nuovo ingresso, reception, nuovi moderni bar a bordo piscina, Illy Café bar e strutture per l’intrattenimento. Gli ospiti possono scegliere tra tre tipologie di nuove mobile home, completamente attrezzate per una vacanza di lusso nella natura: Camping Freedom Villa, Camping Home Green e Camping Home Next.

L’interno

I servizi

Tutte le Camping Home sono circondate da un giardino di almeno 250-300 mq, possono ospitare 5 persone e sono dotate di camere da letto, tv lcd, una moderna cucina con tutti gli elettrodomestici necessari, due bagni con doccia. Tutte le mobile home sono dotate di aria condizionata, posto auto e wifi veloce gratuito. Il campeggio è stato rinnovato con una piscina Activity centrale che comprende una piscina per bambini di 600 mq con scivolo, e con una terrazza solarium con lettini e ombrelloni.L’area intorno alla nuova piscina è diventata il luogo principale per le attività quotidiane, passeggiate serali e relax. Il complesso di piscine dispone di un Captain Bar di recente apertura, con un’offerta varia progettata specificamente per gli ospiti del campeggio. Accanto a questo bar ci sono alcune strutture per bambini: miniclub, club per ragazzi, un anfiteatro per spettacoli serali e programmi di animazione e un parco giochi. La seconda piscina “a sfioro” è stata aperta nell’area delle nuove mobile home di lusso, con accanto il Breeze Bar, una terrazza con vista piscina. A completamento della prima fase di innovazione e lusso iniziata a ottobre scorso, che si conclude in queste settimane dell'estate 2022, verranno sostituite anche tutte le vecchie accommodation per lasciare spazio a lussuose Camping Home, raggiungendo così il totale di 209 nuove mobile home di ultima generazione.

Altro step

L’investimento prevede anche la ristrutturazione di tutti e 5 i servizi igienici per gli ospiti del camping, aumentandone così la competitività rispetto ad altri campeggi. Oltre alle unità abitative, l’investimento comprende un restyling del ristorante “Bonaca” in una posizione privilegiata sul lungomare. Completamente rinnovato anche “Sport Centar”, marchio di fabbrica del campeggio, e il suo ristorante Sport & Beach Bar Mediterraneo.

La punta di diamante

Il cuore del rinnovamento strutturale è rappresentato da una nuova area Deluxe che rappresenta un riposizionamento verso l'alto del livello di ospitalità in campeggio, grazie all’inclusione di 18 mobile home (firmate Crippaconcept) di 57mq, completamente accessoriate con accesso diretto alla spiaggia, wifi indipendente, servizio delivery per cibo e altre necessità degli ospiti. Ogni nucleo familiare ha a disposizione un'unità abitativa mobile con un'ampia cucina e living affacciata sul mare grazie alla grande vetrata, due camere da letto molto ampie con bagno en suite e angolo ufficio sia nelle stanze che nel living. Un luogo per un weekend di relax o di staycation/working holiday per periodi prolungati, oltre che per una vacanza esclusivamente leisure. L'elemento innovativo è costituito dal vasto spazio esterno, di circa 300 mq con giardino privato e piscina personale di 12x12mq, il tutto recintato, non accessibile da esterni e posizionato direttamente sulla spiaggia.