Arenzano (Genova) e Bellaria Igea Marina (Rimini), spiagge libere con prenotazione via web Il progetto messo a punto dalla società di comunicazione 7Events di Milano punta a regolamentare gli accessi. All’arrivo in spiaggia ci sarà all’accoglienza un team composto da steward e volontari. Si farà un “check in” con compilazione di una certificazione con il regolamento di accesso di Andrea Gagliardi

Andremo in spiaggia con regole di sicurezza stringenti. Almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone (in pratica circa 3-3,5 metri di distanza tra una piattaforma e l’altra); un metro e mezzo tra lettini o sdraio; stop ai giochi di squadra come beach volley. Ma se gli stabilimenti balneari hanno il personale per garantire il rispetto di queste misure, come si farà a evitare il caos nelle spiagge libere? Nella stagione estiva segnata ancora dalla coabitazione con il Covid 19, non è escluso che per evitare assembramenti alcune amministrazioni decidano di vietarne l'accesso. Ma non mancano i piani per rendere le spiagge libere sicure e controllate.

Il progetto Safety beach

Del resto come rivela l'indagine condotta per Facile.it da mUp research e Norstat, più di 1 italiano su 2 (il 51,3% pari a 22,5 milioni di individui) è d'accordo con l'introduzione di sistemi di prenotazione. È in questo contesto che si colloca il progetto “Safety Beach”, spiaggia libera in sicurezza, messo a punto dall’agenzia di eventi e comunicazione 7Events di Milano, guidata da Massimo Turturro, adottato dalle amministrazioni comunali di Arenzano (Genova) e Bellaria Igea Marina (Rimini). «Un progetto che partirà a regime il 1° luglio - racconta Turturro - e per il quale hanno manifestato interesse molti altri Comuni».

Prenotazione via web

«Safety beach - continua Turturro - è un progetto a costo zero per le PA (che rimarranno concessionarie delle spiagge) grazie al contributo di aziende sponsor che hanno manifestato la volontà di sostenere le amministrazioni in un anno difficile». Ogni spiaggia avrà una capienza massima definita e sarà accessibile a chi avrà prenotato l'ingresso attraverso una web app sul sito www.safetybeach.it. Accedendo al portale si potrà individuare la spiaggia della località scelta e solo dopo essersi registrati sarà possibile prenotare il proprio spazio, indicando l'ora di arrivo, scelta tra gli slot proposti dal sistema. Le spiagge saranno infatti divise in aree circoscritte, che potranno ospitare massimo 4 persone dello stesso nucleo familiare per rispettare le regole sul distanziamento; le aree saranno delimitate da pali e corde.

Controlli all’ingresso

All’arrivo in spiaggia ci sarà all’accoglienza un team composto da steward e volontari. Si farà un “check in”. Gli ospiti dovranno compilare una certificazione con il regolamento di accesso e circolazione all'interno della spiaggia. Dopo la registrazione a tutti gli ospiti sarà consegnato un braccialetto di gomma colorato. «Speriamo di riuscire a partire anche prima del 1° luglio - dice Francesco Silvestrini, assessore al patrimonio e suolo pubblico di Arenzano - perché il progetto risponde appieno alle esigenze di controllo delle spiagge libere. È impensabile che questo compito sia demandato alle forze dell’ordine».