Arera: bolletta elettricità +18,6% nel IV trimestre

La bolletta dell’energia elettrica per il mercato in tutela aumenterà del 18,6% nel quarto trimestre rispetto al periodo luglio-settembre. Lo ha comunicato l’Arera, l’Autorità di regolamentazione dell’energia. Nei confronti del quarto trimestre dello scorso anno - quando i prezzi dell’energia elettrica erano ai massimi - si registra una flessione del 57 per cento.

Da ottobre a dicembre prossimi ci sarà un contributo straordinario, crescente con il numero dei componenti familiari, dato in automatico a chi già riceve il bonus elettrico, cioè le famiglie con livello Isee fino a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose), per un valore totale di 300 milioni di euro. La misura attua il decreto approvato dal Cdm dello scorso 25 settembre.

Settore energetico ricerca equilibrio

«È vero che i prezzi dell’energia non mordono con l’aggressività di un anno fa ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio, con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro». Così il presidente Arera Stefano Besseghini. «Anche senza lo stimolo dei prezzi alti - aggiunge - è importante in questa stagione invernale prestare molta attenzione al contenimento dei consumi e, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica».

L’aumento del prezzo dell’energia elettrica, per chi è ancora in tutela, è dovuto all’andamento delle attuali quotazioni all’ingrosso (Pun), previste in aumento per il quarto trimestre 2023 anche a causa del costo del gas naturale che normalmente cresce nelle stagioni più fredde.

Stoccaggi, ad agosto oltre il 90%

A livello di scenario, positivo il riempimento degli stoccaggi gas italiani ed europei, che hanno raggiunto già ad agosto oltre il 90% della capacità disponibile, in largo anticipo rispetto alla scadenza del 1° novembre prevista dalle norme europee. Il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela, per il gas consumato nel mese di settembre, verrà pubblicato il prossimo 3 ottobre 2023