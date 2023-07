Arera: oltre 6,2 milioni di bonus sociali nel 2022. Risparmi per 3 miliardi per le famiglie in tutela da revisione prezzo gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono oltre 6,2 milioni i bonus sociali erogati nel corso del 2022, il secondo anno di riconoscimento automatico, alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico: 3.766.105 le agevolazioni per il mercato elettrico (+51,4% rispetto al 2021) e 2.441.158 per il gas (+58,7%) per un valore complessivo di oltre 2,1 miliardi di euro. E, per il 2023, si stima un ulteriore incremento dei beneficiari del bonus che potrebbero ammontare a circa 4,7 milioni per l’elettrico e 2,8 milioni per il gas. Sono questi alcuni dei numeri illustrati oggi, martedì 11 luglio, dal presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, nel corso della presentazione della Relazione Annuale dell’Authority a Parlamento e Governo.

Il numero uno dell’Arera: mercati energetici ancora tesi

«La crisi dei prezzi morde con meno intensità ma i mercati energetici sono ancora tesi, esposti a forti oscillazioni e pronti a reagire negativamente al mancato sviluppo di quelle iniziative di riallineamento strutturale del bilancio domanda offerta, che sono state intraprese nel corso dell’emergenza», ha esordito il numero uno dell’Autorità nell’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei deputati particolarmente gremita.

Besseghini: veniamo da due anni drammatici

Nelle trenta pagine di presentazione, Besseghini ha messo in fila il bilancio del regolatore partendo con il sottolineare «i due anni particolarmente impegnativi, a tratti drammatici» che hanno visto anche l’Arera impegnata in prima linea nel cercare «di fronteggiare le diverse criticità che si stavano determinando». Criticità dovute, ha spiegato il presidente dell’Arera, «allo sbilanciamento del rapporto domanda-offerta ma che, da un certo livello di prezzo in poi, hanno riguardato anche la possibilità degli operatori di svolgere la propria attività in condizioni di rischio sostenibili».

La revisione del metodo di fissazione del prezzo nel gas

Tutti nodi che il Regolatore ha affrontato approntando, ha ricordato Besseghini, una serie di contromisure la prima delle quali, la revisione del metodo di formazione del prezzo del gas, non più indicizzato al Ttf (la Borsa di Amsterdam) ma al prezzo ex post mensile del Psv italiano, avviata lo scorso luglio, ha consentito di calmierare i costi per le famiglie ancora in tutela con un beneficio stimato in circa 3 miliardi di euro nel semestre invernale 2022-2023 e una differenza di prezzo piuttosto significativa. Senza quell’intervento, infatti, ricorda Besseghini, «avremmo avuto un prezzo fisso per tutto il IV trimestre ’22 pari a 240 euro per megawattoea, da confrontare con un prezzo medio, realizzatosi nel trimestre, di circa 95 euro/MWh». E considerando, aggiunge, il numero uno dell’Authority, «l’elevata quota di contratti nel mercato libero, indicizzati al prezzo di tutela, il vantaggio complessivo è ben più elevato».

Idrico: focus su infrastrutture e water service divide

Insomma, l’intervento dell’Autorità ha fatto sentire i suoi effetti. Com’è accaduto in altri settori che Besseghini passa rapidamente in rassegna nel corso della sua relazione a cominciare dall’idrico, dove, sottolinea, ci sono «elementi di crescita del ruolo degli operatori» nella gestione delle acque meteoriche e nel riuso dell’acqua depurata. E dove occorre assegnare «un’elevata priorità» al processo di integrazione infrastrutturale che conferma ancora l’esistenza in Italia «di un water service divide» tra Nord e Sud della penisola.