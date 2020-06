Arera: «su digitalizzazione non servono nuove regole, possibili benefici per i consumatori» L'intervista al presidente Stefano Besseghini di Alessandra Capozzi

Stefano Besseghini, presidente dell'Arera

L'intervista al presidente Stefano Besseghini

4' di lettura

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in un'intervista a DigitEconomy.24 (report di Radiocor e Luiss Business School), passa in rassegna i vantaggi dell'accelerazione della digitalizzazione nel settore dell'energia e parla di rischi solo sistemici, concentrandosi sui big data. L'emergenza Covid, pur nella sua gravità, ha reso più partecipi i consumatori che possono avere benefici dalla digitalizzazione in termini di costi e offerta. Nuove regole? Non sono necessarie, ma serve un'attenzione costante.

Presidente Besseghini, la diffusione delle tecnologie digitali nel settore energetico è in forte aumento con una notevole crescita degli investimenti. Quali sono i rischi e quali i vantaggi?

I vantaggi sono probabilmente innumerevoli mentre se vogliamo mettere a fuoco i rischi, ritengo siano soprattutto sistemici: come ogni volta che una tecnologia penetra un settore e si espande in maniera trasversale c'è il rischio di non prepararsi in maniera sistemica. L'elemento più critico, cui prestare attenzione è quello dei big data e dell'effettiva capacità di estrarne valore. I big data hanno poco valore sostitutivo, per questo richiedono maggiore attenzione. Altro tema da segnalare è la scarsa consapevolezza di essere generatori di big data: si assiste talvolta al paradosso di aziende che acquistano informazioni quando le hanno già o le avrebbero già in dotazione organizzandosi in maniera adeguata. Poi c'è ovviamente il grande tema della cybersecurity. Guardando ai vantaggi, invece, un elemento evidente è l'accorciamento delle catene, stringere tutti i passaggi di portatori di interesse di una filiera tecnologica complicata come quella dell'energia. Questo sta emergendo a volte con enfasi, penso a blockchain e ai registri distribuiti, dove c'è tendenza a far precedere dalla tecnologia il modello organizzativo. Ad esempio, c'è un grande dibattito nelle comunità energetiche sulla possibilità di scambiare energia, sul fatto di poter utilizzare meccanismi di registri distribuiti. Non è che non sia possibile o non ne esistano presupposti, ma c'è ancora da lavorare sulle necessità e l'attenzione del cliente a fare queste operazioni. Ben venga il dibattito. Da ultimo c'è il tema della resilienza. Si sta rendendo più performante il sistema nell'ordinario e ci si spinge sullo straordinario anche perché le sollecitazioni sono più frequenti (le grandi ondate di calore, le bombe d'acqua) e in questo caso la grande pervasività del digitale viene nella capacità di mettere in comunicazione tra loro mondi molto diversi, come quello delle previsioni, la capacità di risposta automatica in sala controllo e le squadre di Protezione civile. Sistemi non ancora ottimali, che stanno facendo un gran lavoro per l'integrazione.

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

Sul tema della digitalizzazione quale è stato il contributo di Arera?