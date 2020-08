Argentina, accordo sulla ristrutturazione del debito di 67 miliardi di dollari

Vigilia drammatica

La mediazione del Fondo monetario internazionale ha rappresentato un punto di forza ma finora l'obiettivo non è stato raggiunto. Nelle ultime settimane i toni sono stati più concilianti: il presidente Fernandez, in video conferenza al Consiglio delle Americhe, ha lanciato un vero e proprio appello all'unità nazionale, che evocava anche una richiesta di solidarietà internazionale: «Spero davvero che i creditori capiranno che stiamo facendo uno sforzo enorme. Ed è l'ultimo che possiamo fare. Chiedo, per favore, che aiutino l'Argentina a uscire dalla depressione».

L’apertura di Jp Morgan

Sul fronte opposto il ceo della banca d'affari JP. Morgan, Jamie Dimon, ha dichiarato in merito alla ristrutturazione del debito dell'Argentina, di essere disposto a «perdere 500 milioni di dollari» affinché quel Paese cresca. Dimon ha sostenuto che il ruolo di una banca nel sistema capitalista non è operare solo nei momenti positivi, ma che è importante accompagnare iniziative «durante i tempi difficili». «Abbiamo concesso un prestito complesso all'Argentina - ha poi detto - perché siamo stati presenti nel Paese da 75 anni. Adesso loro hanno un nuovo grande presidente che sa quello che sta facendo».

E infine: «Potremmo perdere 500 milioni di dollari, ma se li perdiamo per far sì che quel Paese possa rimettersi in piedi, non credo si tratti di un errore, credo sia quello che si deve fare».

La grave recessione

La trattativa si è svolta in un contesto economico gravemente recessivo: negli ultimi due anni il tasso di crescita del Pil argentino è crollato. Nel 2019 ha fatto registrare un -2,2% e nel 2018 un -2,5%. La pandemia del Covid-19 ha aggiunto un pesante fardello di incertezza per gli investitori. Le stime del Fondo monetario internazionale prevedono che quest'anno l'economia argentina si contrarrà del 9,9 per cento. L'inflazione al 50% annuo è l'altro tallone d'Achille, una vera e propria mannaia abbattuta sul potere di acquisto delle classi sociali più deboli.

Un'eredità del governo precedente di Mauricio Macri, liberista, la cui elezione venne salutata con grande entusiasmo dagli investitori e operatori. Delusi poi dai risultati acquisiti: Macri, oltre all'inflazione, ha fatto schizzare il debito pubblico in percentuale al pil, dal 52% del 2015 al 90% del 2019.La soluzione con i creditori allontana comunque il pericolo di una grave instabilità finanziaria nella regione che avrebbe amplificato le preoccupazioni per la recessione globale in corso.