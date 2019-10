Argentina, la banca centrale vara subito la stretta sui cambi

Il perché è semplice: con quel poco che può risparmiare acquista dollari e li tiene sotto il materasso. Oppure, se è nelle condizioni di farlo, lo porta all'estero.Il biglietto verde è l'unica moneta di cui ci si fida e i dati parlano chiaro: gli attivi fuori dal sistema finanziario superano quota 300miliardi di dollari; ciò rappresenta l'85% del pil, stimato a quota 350miliardi di dollari.

Nei prossimi giorni potrebbero essere varati altri provvedimenti per gli operatori economici: per le imprese, per quelle esportatrici e per quelle importatrici, uno per gli operatori finanziari.

Il dollaro, quaggiù alla Fin del mundo , rimane la vera unità di conto. Si guadagna in pesos, ma si risparmia in dollari.

Nel concessionario di auto multimarca, in calle Salguero, nel quartier di Palermo, sono esposte Fiat, Volkswagen, Renault e Chevrolet. I prezzi oscillano dai 10 mila ai 35mila e sono sempre espressi in dollari. Così come nelle agenzie immobiliari del Microcentro o del magnifico barrio de San Telmo - dove son già sbarcati i primi turisti, qui per godersi la primavera australe - i prezzi delle case sono sempre espressi in biglietti verdi. Con il prezzo di un bi o trilocale, analogo a quello di Milano.

È questo uno dei problemi atavici dei governi argentini, indebitarsi in dollari e immaginare di restituire il dovuto in pesos. Una (in)coerenza culturale e politica condivisa, di peronisti e liberisti.