Argentina, la Borsa di Buenos Aires rimbalza dopo il -38% di ieri Avvio all’insegna del rimbalzo per l’azionario argentino. L’indice di riferimento della borsa di Buenos Aires, il Merval, segna un rialzo dell’8% a 29.741 punti <a uuid="" channel="" url="https://www.ilsole24ore.com/art/argentina-macri-perde-primarie-presidenziali-rischio-panico-mercati-ACetaNe?fromSearch" target="">dopo il tonfo di ieri del 37,93 per cento</a>

Argentina, Macri perde le primarie: tracollo per borsa e peso

Avvio all’insegna del rimbalzo per l’azionario argentino. L’indice di riferimento della borsa di Buenos Aires, il Merval, segna in apertura un rialzo dell’8% a 29.741 punti e arriva a guadagnare il 10,90% dopo il tonfo di ieri del 37,93 per cento. Il sell-off di lunedì è stato la dimostrazione di come gli investitori siano stati negativamente sorpresi dalla sconfitta alle primarie del presidente Mauricio Macri, a favore del libero mercato. Oggi il peronista Alberto Fernandez, dato per vincitore alle presidenziali del prossimo ottobre, ha cercato di tranquillizzare dicendo che non vuole provocare un default, l’ennesimo, della nazione.

Criticando Macri per avere aumentato il debito, Fernandez ha detto che in Argentina serve cambiare modello economico. Tuttavia, non ha fornito dettagli, nemmeno su come intende ristrutturare il debito della nazione. Secondo Fernandez, «Macri è l’unica persona responsabile delle difficoltà che l’Argentina sta vivendo». Se l’azionario rimbalza, il dollaro continua a rafforzarsi sul peso. Un biglietto verde compra 57 peso (+9,4%). (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)