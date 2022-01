Argentina e Fondo monetario internazionale ai ferri corti: in arrivo un nuovo default?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Appena 18 mesi dopo l’ultimo default da parte del governo argentino, potremmo assistere a breve ad un altro terremoto finanziario localizzato a Buenos Aires. Stavolta ad essere in bilico è il pagamento di una tranche di 3,5 miliardi di $ al Fondo Monetario Internazionale (FMI) il prossimo marzo; si tratta di parte del prestito monstre di 57 miliardi ottenuto nel 2018 per contrastare la crisi valutaria ed evitare un default su tutto il debito estero che ammontava al tempo a quasi 170 miliardi.

Purtroppo il profilo degli esborsi dovuti dal governo argentino nei prossimi 12 mesi non lascia molti margini di manovra. I 3,5 miliardi sono solo una piccola parte dei 75 miliardi di debito da rimborsare, di cui 33 in valuta estera, non solo nei confronti del FMI ma anche di altri organismi internazionali (cfr. Figura 1).



SERVIZIO DEL DEBITO GOVERNATIVO A BREVE TERMINE Loading...

Se sul rimborso del debito in valuta nazionale il governo può contare sugli anticipi di cassa della banca centrale di fresca stampa, per quanto riguarda il debito in valuta estera (leggi: in Dollari) la solvibilità può essere garantita solo dalle riserve valutarie del Paese, che allo stato attuale sono al di sotto dei 40 miliardi di $, in un allarmante trend discendente (cfr. Figura 2) nonostante gli stringenti controlli dei capitali in essere oramai da più di 2 anni.



Loading...

TASSO DI CAMBIO PESO ARGENTINO Loading...

Un’emorragia inarrestabile di dollari dall’economia argentina

Infatti, sebbene i cittadini e le imprese argentine siano soggette ad una rigidissima normativa per quanto riguarda l’esportazione di valuta estera, la fuga di capitali verso l’estero prosegue ininterrotta con altri mezzi. Negli ultimi mesi è proliferato l’utilizzo di nuovi meccanismi (i c.d. Contado con liquidacion) che prevedono l’acquisto di asset finanziari in pesos argentini e la loro liquidazione in Dollari su mercati esteri da parte di società di brokeraggio specializzate che aggirano le restrizioni in essere.

Il risultato è uno scollamento sempre più evidente tra il tasso di cambio ufficiale Peso/Dollaro (area rosa, Figura 2) ed il tasso di cambio parallelo (area azzurra) utilizzato nelle transazioni reali, che risulta svalutato quasi del doppio. Ovviamente un tasso di cambio in caduta libera accresce la bolletta energetica ed il costo delle importazioni, rinfocolando le pressioni inflazionistiche all’interno del paese (il rialzo dei prezzi è al 50% annuo) in un momento in cui l’inflazione peraltro è in crescita in tutte le principali macro-aree economiche.

Per capire meglio la natura della fuga di capitali verso l’estero che contraddistingue da sempre l’economia argentina, occorre dare un’occhiata approfondita ai flussi cumulati di liquidità in entrata/uscita dal Paese (cfr. Figura 3).



I FLUSSI CUMULATI DI CAPITALE Loading...

Dall’analisi dei dati si nota con un notevole colpo d’occhio la presenza di due macro-fenomeni che hanno drenato dal Paese oltre 200 miliardi di $ negli ultimi 8 anni. Da un lato un persistente deficit delle partite correnti (barre viola, -101,8 miliardi) e dall’altro un continuo deflusso di capitali verso investimenti finanziari esteri da parte del settore privato non finanziario (barre rosa, -102,8 miliardi).

Gli afflussi di capitale sono prevalentemente costituiti da: 1) investimenti nei titoli del settore pubblico (barre verdi, +62 miliardi), aumentati dopo il vasto programma di emissione di debito in valuta estera da parte del governo neoliberista di Macri; 2) investimenti diretti nell’economia da parte di grandi multinazionali estere (barre rosse, +51,9 miliardi) e 3) a partire dal 2018, prestiti in valuta forte al governo argentino (barre azzurre, +53,8 miliardi), essenzialmente riconducibili nell’ambito del programma del FMI.

Appare limitatissima l’influenza di un sistema bancario piccolo e sottocapitalizzato (barre gialle), mentre si può affermare de facto che l’economia argentina si struttura intorno ad una redistribuzione dei flussi tra il settore pubblico e quello privato non finanziario, caratteristica di un Paese in via di sviluppo e non proprio indicativa di uno stato di salute florido.



Dove vanno a finire i dollari in fuga: un’analisi di dettaglio

Generalmente il saldo delle partite correnti di un’economia sviluppata è dominato dal saldo della bilancia commerciale, ossia dalla differenza tra importazioni ed esportazioni di beni/servizi. Il saldo dei redditi primari, che descrive i flussi derivanti da redditi da lavoro e capitale (interessi/dividendi in investimenti diretti) ha un impatto residuale.

L’Argentina tuttavia è un caso peculiare: se andiamo a decomporre il saldo del conto corrente (cfr. Figura 4), si nota una sostanziale equivalenza tra saldo commerciale e saldo dei redditi primari. A dispetto delle apparenze, la bilancia commerciale argentina è stata quasi sempre positiva negli ultimi 15 anni (barre blu), ma il saldo delle partite correnti si è mantenuto dapprima neutro, e poi è passato in territorio profondamente negativo per via del costante deflusso di capitali verso l’estero dovuto al deficit dei redditi primari (barre rosse). In particolare per l’economia argentina questa grandezza è guidata dall’erogazione di dividendi ed interessi sulla significativa mole di investimenti diretti, a dimostrazione del fatto che questi non rappresentano necessariamente solo un plus per le economie riceventi.