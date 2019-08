Argentina, Macri perde le primarie presidenziali: rischio panico dei mercati

2' di lettura

Il presidente liberale argentino Mauricio Macri ha subito una pesante battuta d’arresto domenica contro il peronista di centrosinistra ed ex primo ministro Alberto Fernandez nelle elezioni primarie, viste come una prova generale per le elezioni presidenziali di ottobre in cui Macri vuole candidarsi per un secondo mandato. Secondo risultati parziali sul 58,7% dei seggi elettorali, Fernandez e la sua collega Cristina Fernandez de Kirchner, ex presidente del paese, hanno ottenuto il 47,01% dei voti rispetto al 32,66% per il tandem composto da Mauricio Macri e dal leader peronista Miguel Angel Pichetto.

Se tale risultato si ripetesse nelle elezioni presidenziali del 27 ottobre, Fernandez, 60 anni, sarebbe proclamato vincitore al primo turno, poiché secondo la legge elettorale in Argentina è sufficiente ottenere almeno il 45% dei voti, oppure il 40% e un vantaggio di dieci punti sul candidato al secondo posto. «Abbiamo subito un brutto risultato e questo ci costringe, da domani, a raddoppiare i nostri sforzi. Ci dispiace non aver avuto tutto il supporto che speravamo», ha rapidamente riconosciuto il capo dello stato del terzo economia dell’America Latina, precipitata in una grave crisi economica.

«A coloro che hanno votato per me, prometto di lavorare in modo che mi capiscano, inizieremo una nuova fase», ha detto invece Fernandez di fronte a una folla di diverse migliaia di sostenitori. Macri è considerato candidato dei mercati e, quindi, si teme una reazione alla Borsa di Buenos Aires che aveva chiuso venerdì in rialzo dell’8 con alcuni sondaggi più favorevoli al presidente, anche se il duo Fernandez-Kichner era dato vincitore. Qualche analista avverte per un possibile «panico» quando i mercati si apriranno e altri valutano le possibilità che la banca centrale intervenga per sostenere il peso e le obbligazioni.

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus