Argentina: Massa avanti, sarà ballottaggio con Milei

L’Argentina dovrà attendere il ballottaggio del 19 novembre, con la disputa tra il peronista progressista Sergio Massa e l’ultra-liberista Javier Milei, per capire in quale direzione si muoverà nei prossimi quattro anni. E la battaglia per conquistare i voti degli avversari sconfitti è già iniziata.

Lo spoglio delle schede ha restituito la sorpresa della vittoria del leader del centrosinistra di Union por la patria col 36,5% al primo turno, e l’anarco-capitalista della Libertad Avanza all’inseguimento col 30%, in un ribaltamento delle primarie generali di agosto e una nuova polarizzazione nel Paese. Esce dalla contesa per la Casa Rosada la conservatrice Patricia Bullrich di Juntos por el cambio, col 23,8%. Voti che secondo gli analisti potrebbero andare in larga parte all’estrema destra.

«Non ci congratuleremo con uno dei ministri del peggior governo che questo Paese abbia mai avuto», ha detto Bullrich, spazzando via qualsiasi ipotesi di intesa col peronismo. «L’Argentina deve abbandonare il populismo se vuole crescere e porre fine alla povertà», ha commentato visibilmente commossa la conservatrice. «Non saremo mai loro complici».

«Un salto nel vuoto con Milei? O un ritorno alla crisi del 2001 con Massa?», scherzano i commentatori degli speciali tv, che hanno accompagnato la notte elettorale. La grande preoccupazione resta l’incertezza che regnerà ancora per un mese sui mercati, con nuove turbolenze e la volatilità dei cambi, in un Paese con l’economia a brandelli, in cui l’inflazione galoppa verso il 140%, e il tasso di povertà è al 40%.

Massa, attuale ministro dell’Economia, ha promesso che non ci sarà una nuova svalutazione del peso a breve. E nel suo primo discorso dopo il voto ha dichiarato che a dicembre, quando sarà presidente, «convocherà un governo di unità nazionale che metta fine alla storica ’grieta’ (divisione profonda) fra gli argentini, e di voler scegliere le persone» sulla base delle loro qualità e «non della loro appartenenza politica».