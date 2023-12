Argentina, Milei giura: «Non ci sono soldi, subito riforme shock»

La cerimonia di insediamento e la lista di invitati internazionali ha fornito anche una prima fotografia di quale sarà l’orientamento del nuovo governo in materia di politica estera. La presenza del leader ucraino Volodymyr Zelensky segna una netta svolta rispetto all’orientamento del precedente governo di Alberto Fernandez, mai deciso nel sostenere Kiev contro l’invasione russa. Zelensky e Milei si sono salutati calorosamente sulla scalinata del Congresso al termine del discorso del neo presidente.

Attraverso il suo account X, il capo dello Stato ucraino ha poi salutato il “nuovo inizio” per l’Argentina. “Sono certo - ha assicurato - che la cooperazione bilaterale fra Ucraina e Argentina continuerà ad espandersi”. Milei ha ribadito in più di un’occasione che i suoi riferimenti geopolitici sono gli Stati Uniti e Israele, così come in generale le democrazie occidentali. Una posizione sottolineata anche dal ministro dell’Università italiano Anna Maria Bernini, a Buenos Aires in rappresentanza del governo di Giorgia Meloni.

“I governi argentino ed italiano hanno punti di vista convergenti in molti aspetti internazionali, ed entrambi siamo dalla parte dell’Ucraina così come dalla parte di Israele”, ha affermato Bernini. “L’Argentina è storicamente una nazione amica dell’Italia, dove vive la più grande comunità di nostri connazionali all’estero, con la quale intendiamo consolidare le nostre relazioni bilaterali e collaborare sui principali temi dell’agenda internazionale”, ha scritto su X la stessa presidente del Consiglio.

